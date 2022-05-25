Ставки — одно из самых популярных развлечений среди российских поклонников спорта. Но многим начинающим игрокам и любителям трудно самостоятельно спрогнозировать исход матча.

Бесплатные прогнозы на спорт помогут заключать выигрышные пари и получать прибыль.

В статье — особенности бесплатных прогнозов, подсказки, где их найти и как определить потенциально верные «предсказания».

Особенности бесплатных прогнозов

Бесплатные спортивные прогнозы составляют опытные эксперты, успешные игроки и просто любители ставок.

Чаще всего капперы делают прогнозы на следующие игровые дисциплины:

футбол;

хоккей;

теннис;

баскетбол;

бокс;

киберспорт — CS GO, Dota 2, LoL.

При прогнозировании спортивных матчей эксперты и любители учитывают:

турнирное положение, результаты, статистику и исходы очных противостояний;

игровую мотивацию, форму команд или спортсменов, настроения игроков;

погодные условия, инсайдерскую информацию, движения коэффициентов.

Лучше использовать бесплатные прогнозы от экспертов, а не любителей — точность первых доходит до 70-80%.

Где искать спортивные прогнозы

Прогнозы на спорт от профессионалов можно найти на новостных спортивных сайтах, где эксперты делятся мнением относительно популярных матчей. Аналитика от прогнозистов разных уровней доступна на тематических букмекерских и спортивных ресурсах.

Например, на популярном сайте Vprognoze.ru ежедневно публикуют сотни прогнозов на футбольные, хоккейные, теннисные, баскетбольные, киберспортивные и другие матчи. Здесь можно узнать подробнее о каждом эксперте — общую прибыль, размер банка, результаты последних спортивных «предсказаний».

Как определять правильные прогнозы

Количество ежедневно публикуемых бесплатных прогнозов в Интернете превышает несколько тысяч. Чтобы определить потенциально верное мнение прогнозиста, нужно учитывать несколько критериев:

Популярность спортивного ресурса, на котором опубликован прогноз. Личную статистику прогнозиста и отзывы игроков. Аргументы эксперта, почему его прогноз должен оказаться верным.

Бесплатные прогнозы на спорт от профессионалов помогут получать удовольствие от игры на ставках с минимальными рисками.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.