Бесплатный семейный фестиваль «Я расту в России!» приглашает родителей и детей

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Бесплатный семейный фестиваль «Я расту в России!» пройдет с 10 по 12 июня в Москве. На территории парка «Красная пресня» соберутся представители локальных бизнесов из сферы детского творчества, спорта и образования.

фестиваль я расту в россии - красная пресня

Фестиваль «Я расту в России!» создан, чтобы поднять вопрос всестороннего развития детей и подростков. На мероприятии будет представлена образовательная программа, где родители смогут послушать спикеров. Также каждый ребенок сможет попробовать свои силы на мастер-классах по творчеству и спорту.

В ходе программы родители узнают:

  • как приучить ребенка к чтению;
  • методики воспитания для развития нужных качеств у детей и подростков;
  • тренды образования;
  • как сохранить баланс между учебой, творчеством и спортом;
  • как правильно выбрать будущую профессию.

Помимо этого, на фестивале обсудят сложные темы: дети с ОВЗ, приемные дети, переходный возраст, что делать в случае признаков зависимости у подростков, как справляться с депрессиями и не только.

Среди приглашенных спикеров: актриса театра и кино Елизавета Арзамасова, а также психолог, автор и основательница «Школы адекватных родителей» Виктория Дмитриева.

Помимо выставки-ярмарки, выступления лекторов и мастер-классов посетителей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа - вечерний кинотеатр, фуд-корт, закрытый гала-ужин.

Вход для посетителей мероприятия бесплатный по регистрации. Все вырученные средства будут перечислены в благотворительные фонды России в помощь детям. Также фестиваль «Я расту в России!» поддерживает развитие спортивной инфраструктуры для детей в регионах.

«Этот фестиваль был создан для того, чтобы подсветить тему отношений в семье и детского развития. Помимо этого, для нас важно поддержать локальный бизнес, сделать его заметнее для родителей. Ведь сегодня есть достаточно ресурсов, чтобы дети росли в интересной и одновременной полезной среде», - отмечает генеральный продюсер фестиваля Анна Пирогова.

Бесплатная регистрация на фестиваль доступна на сайте https://yarastuvrossii.ru .

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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