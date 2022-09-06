«БЕССМЕРТНАЯ АФИНА» – НОВАЯ ПЕСНЯ ОТ МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

GUTSERIEV MEDIA представляет новое имя: Миа Манолли. Под сценическим именем Мии Манолли скрывается певица и автор музыки Иллона Янковская.

Дебютная работа Мии Манолли с поэтом Михаилом Гуцериевым получила название «Бессмертная Афина». В основу песни легло стихотворение Гуцериева «Девятая». Как признаётся певица, с первого прочтения «Девятая» захватила её целиком и полностью: «Поэзия Михаила Сафарбековича вне времени и пространства. Его поэтическая философия дарит людям крылья! Каждая женщина, каждая девочка, каждая мама — мы все в поэзии Михаила Гуцериева — богини, бессмертные Афины, красавицы и царицы. Поэзия Гуцериева возрождает в женщинах их красоту, их нежность и любовь!».

Кто-то бросил меня в топку,

Кто-то мне стихи писал,

Кто-то наливал мне стопку,

Сладко в шею целовал.

Я бессмертная Афина,

Страсти нежная лучина,

Мои чувства, как лавина,

Я твоей любви Богиня.

Соавтором музыки выступил известный композитор Андрей Ктитарев. По словам Андрея, «Бессмертная Афина» совместила в себе различные музыкальные стили и направления: от фанка до шансона. Композитор уверен, что песня привлечёт внимание самой широкой аудитории. «В этой песне не просто яркие и талантливые стихи. И не просто музыка, которая идеально передала внутреннее состояние певицы. «Бессмертная Афина» наполнена невероятной энергией, и она точно никого не оставит равнодушным», — считает Андрей Ктитарев.

Совсем скоро Миа Манолли приступит к съёмкам клипа, а со 2 сентября «Бессмертная Афина» уже звучит в эфире российских музыкальных радиостанций, а также доступна на всех цифровых площадках.

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