В День молодёжи, 27 июня, Российская государственная библиотека для молодёжи впервые будет работать 24 часа без перерыва. В рамках «Бессонницы в РГБМ» – самой продолжительной по времени акции, популяризирующей интеллектуальный досуг и чтение, будет представлена программа мероприятий, объединяющих молодёжь по интересам, развивающих их творческие способности и навыки.

«Бессонница в РГБМ» – это марафон интерактивных и автономных занятий, выбранных самими читателями путём опроса. В программу суток открытых дверей войдут лекции, мастер-классы, кинопоказы, викторины, игротеки. В рамках акции будут опробованы неожиданные развлекательные форматы для библиотечного пространства – бесшумная дискотека и музыкальный квартирник, где каждый сможет продемонстрировать свои вокальные и инструментальные номера – сольные или в составе группы.

Одним из партнёров акции станет команда центра инновационной журналистики «РИА Новости», которая покажет гостям библиотеки четыре проекта в виртуальной и дополненной реальности: «VR-музей исчезнувших картин», VR-проект «Лунная станция», AR-проект «Спутник-мусоросборщик», AR-проект «Солнечное затмение и исчезновение Луны».

Круглые сутки в библиотеке проведёт российский производитель снековой продукции Happy Crisp, который обеспечит угощения для читателей, отказавшихся от сна в пользу чтения и общения.

«Бессонница в РГБМ» – уникальная возможность провести ночь в библиотеке, проверить себя на прочность и получить именной сертификат и приятные призы в статусе участника беспрецедентной акции.

«Бессонница в РГБМ» – самый необычный способ отметить День молодёжи в кругу близких по духу людей. А заодно – избавиться от привычки читать под одеялом!

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