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Бестселлер Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» экранизируют

editor
By editor
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джейн-фест - твое сердце будет разбито
Фото © онлайн-кинотеатр START

Бестселлер Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито» получит долгожданную экранизацию. Сенсационная новость прозвучала со сцены ежегодного книжного фестиваля «Джейн-фест», прошедшего в Москве в эти выходные. Это знаковое событие для многомиллионной читательской аудитории автора. За производство картины отвечают кинокомпания «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START), онлайн-кинотеатр START, «Свердловская киностудия», при поддержке Фонда кино. Выпуск фильма запланирован на 2026 год, дистрибьютор — «Атмосфера кино».

«Твоё сердце будет разбито» — трогательная и чувственная история о первой любви и о трудностях, с которыми сталкиваются подростки на пути к взрослению. Одиночество, семейные конфликты, непонимание окружающих, буллинг – эти темы так или иначе затрагивают каждого. Анна Джейн – голос поколения, и ее книга тонко и честно передает переживания тех, кто ищет себя в современном мире, полном давления и ожиданий. Эту историю полюбили миллионы за то, что в ней не только сочетаются тонкий психологизм, настоящие чувства и острый сюжет, но и за то, что она дарит надежду.

В режиссерском кресле — Михаил Вайнберг.

«Для меня большая честь работать над экранизацией книги, которая так глубоко отзывается в сердцах миллионов читателей. Это история не только о первой любви, но и о том, как подростки справляются с буллингом, одиночеством и поиском себя в непростом мире взрослых. Я хочу, чтобы и на экране она осталась такой же честной, нежной и важной — как первая любовь, которая навсегда», – говорит режиссер Михаил Вайнберг.

Анна Джейн стала самым издаваемым автором 2024 года, а дилогия «Твое сердце будет разбито» заняла второе место в топе по продажам художественной литературы на Ozon и Wildberries. У истории более 6,5 миллионов прочтений, а общее число прочтений книг автора превышает 30 миллионов.

«Это первая экранизация книги Анны Джейн — и невероятно значимое событие для нас как ее издателей. Книги Анны выполняют важную социальную миссию, давая понять подросткам, что они не одиноки, что их видят и понимают, что их проблемы важны. Именно поэтому «Твоё сердце будет разбито» — это бестселлер с рекордными цифрами продаж и огромным количеством фанатов. Мы с радостью доверили экранизацию «Ол Медиа Компани» и уверены, что эта история воплотится на экране так же искренне и современно, как ее написала Анна», – комментирует главный редактор издательства Сlever и импринта Trendbooks Елена Измайлова.

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