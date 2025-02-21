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Beyond the Limits. Signal объявил тему и первых артистов девятого фестиваля

editor
By editor
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Signal

Фестиваль электронной музыки Signal, который пройдёт в конце лета в Никола-Ленивце, раскрыл тему этого года и первые имена лайн-апа. На Signal в этом году выступят: Atom™, Nikita Zabelin, Pompeya, LAVBLAST, Буерак и многие другие.

Тэглайн Signal 2025 — «Beyond the Limits». В этом году организаторы фестиваля приглашают выйти за пределы обыденности, сбежать из города в сотворенную природой и человеком среду, где объективные закономерности перестают быть применимы.

Концепция фестиваля основана на понятии сингулярность — единичного события, ведущего к радикальным изменениям; стремящейся к бесконечности точки пространства, где не действует время; резкого прорыва в технологическом развитии, после которого он становится неостановим.

По словам организаторов, Signal 2025 превратится в место, где можно будет преодолеть лиминальные пространства; инициировать внутреннюю трансформацию, постигая искусство, которое не знает границ. Дышать воздухом внутренней свободы и навсегда оставить в памяти лучшие дни лета.

Вместе с анонсом темы, Signal объявил первые имена лайн-апа.

Сцена Signal

  • Камбэк Atom™ в Никола-Ленивец спустя 12 лет. Флагманский проект Уве Шмидта — новатора, который 40 лет перепрограммирует музыкальный код.
  • Послания дистопичного будущего и танцы брутальной элегантности в сиквеле LP «Neuer Mensch», изданного великим Raster-Noton.
  • Мексиканский композитор Murcof, воплощающий принципы нового академизма в наэлектризованных саундскейпах.
  • Всемирно узнаваемый петербуржец Nocow с авангардным техно-попом по мотивам дебюта на трип.
  • Nikita Zabelin, год назад разивший молниеносным шоу Tesla, и Séxstasy — с диджей-сетами.

Meadow

  • Трансгрессивный перформанс 潘Pan — соратницы Grimes из Тайбэя, мешающей индастриал-футуризм с речитативами на мандаринском.
  • Штучный выход в свет AL-90 — мистификатора аутсайдер-хауса.
  • Новая звезда песенной DIY-электроники Soft Blade.
  • Законодатели мод местного инди десятых — Pompeya.
  • Хадн Дадн, нечаянно сочинившие гимн самоизоляции.
  • Африканская полиритмия Bad Zu, поп–рейв дуо LAVBLAST и постпанк-серф от Буерак.
  • Rodnya. Посол роминимала — Mihai Pol.

Möbius

  • Madteo — итальянский исследователь даб-техно и хаусовых девиаций. Маркер самодостаточности локальной сцены — мириады идентифицирующих ее артистов: Abelle, low808, Roma Zuckerman, Lega, Roma Ptashenko, Mashkov, Dominique Mara, Denis Kostitsyn, D.A.L.I., Rvbbt, лайвы от OL, OID, Maksimovna, FINETUNE.
  • Prizma. Тейстмейкер клубов Ближнего Востока последних 5 лет, уроженка Ирана Shellwell соседствует с Timur Ptahin, Enfant, Masha Volum, Arash & Quasar, Nina Indi и Eye Que.
  • Kiosko. Адепты мрачного саунда M()RE и CHERNOBURKV.
  • Ghosty. Оптимизм космической эры и UK-брейкс от Dx2ov, а также призрачный даб Пайта.

Фото @ пресс-служба Фестиваля

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