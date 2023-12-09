«Безответная любовь. Антихит» – ироничный трек от Ума и Хрума

Музыкальный лейбл Riki Music и «Клаксон продакшн» презентовали на стриминговых площадках новинку – трек «Безответная любовь. Антихит», в котором главные герои анимационного сериала «Ум и Хрум» признаются в своей любви к еде.

Ум и Хрум – два обаятельных монстрика, которые проживают на необычной планете, где всё вокруг состоит из еды. Благодаря тому, что Хрум совершенно не знает меры и постоянно объедается вкусняшками, Уму приходится выручать своего друга из самых необычных ситуаций. И, казалось бы, друзьям не приходится грустить, однако немного меланхоличного Хрума расстраивает тот факт, что еда имеет свойство заканчиваться. В песне есть такие слова: «Безответная любовь - это беда, особенно когда любовь – это еда!» Разбитое сердце, море слез и, конечно же вкусняшки – в ироничном треке «Безответная любовь. Антихит».