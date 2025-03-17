Безумный маньяк Питер Пэн, как кошмар Нетландии

В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата, Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».

Сюжет картины «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии» основан на произведениях шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри о мальчике, который не хочет взрослеть. Фильм расскажет о семье Дарлинг – девушке Венди и ее младших братьях Майкле и Джордже, которые становятся мишенями безумного маньяка. Когда в день своего двенадцатого дня рождения Майкл не возвращается домой, Венди отправляется на поиски брата. Не получив помощи от полиции, девушка начинает собственное расследование и узнает, что случаи пропажи детей в городе участились. Виной тому загадочный «Питер Пэн», одержимый идеей вечного детства.

Роль главного героя, а точнее злодея, в картине исполнил Мартин Портлок. Для создания образа одержимого маньяка, который больше всего на свете хочет помочь детям никогда не взрослеть, актер вдохновлялся героями Билла Скарсгарда (клоун Пеннивайз) и Хита Леджера (Джокер). А сами создатели во время работы над фильмом использовали приёмы из культовых хорроров-франшиз, таких как «Джиперс Криперс», «Ужасающий» и «Оно». Так что, зрителей ждет настоящий фильм-аттракцион, в котором смешались сразу несколько жанров: ужасы, триллер и слэшер.

Также в пронизывающей до мурашек картине появятся и другие персонажи известной сказки шотландского писателя: фея Динь-Динь, Капитан Крюк, Тигровая Лилия и крокодил, которые предстанут перед зрителями в совершенно непривычном и почти неузнаваемом амплуа.