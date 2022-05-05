Библиотечные центры кадрового потенциала и цифровых инноваций появятся на базе Российской государственной библиотеки для молодежи

Об этом сообщила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова 4 мая в ходе визита в учреждение. Глава ведомства ознакомилась с читальными залами, мультимедийными и экспозиционными проектами, реализуемыми в Российской государственной библиотеке для молодежи.

По итогам встречи Ольга Любимова поручила создать на базе РГБМ Всероссийский центр библиотечного кадрового потенциала и Библиотечный центр цифровых инноваций.

Как рассказала директор РГБМ Ирина Михнова, при поддержке Минкультуры России за прошедшие 3 года библиотека реализовала 24 проекта. В 2022 году при господдержке пройдёт X Форум молодых библиотекарей России, а также реализация проектов по созданию библиотечного портала «Банк креативных идей и инновационных практик» и Мастерской карьерного партнерства.

Ольга Любимова сообщила, что федеральные библиотеки сегодня ведут активную работу по укреплению кадрового потенциала библиотечной сферы: Российская государственная библиотека проводит исследование по кадровой потребности в библиотечной сфере, а Российская государственная детская библиотека вместе с профессиональным сообществом разработала профессиональный стандарт «Специалист по библиотечно-информационной деятельности».

Для реализации комплексных решений в этой области необходимо объединить усилия всех заинтересованных участников, создать центр коммуникаций, подчеркнула она.

«Таким должен стать Всероссийский центр библиотечного кадрового потенциала. Он будет собирать актуальные данные о кадровом ресурсе и потребностях библиотечной отрасли. Кроме того, центр должен стать площадкой для эффективного

взаимодействия с вузами и ссузами, помочь молодым людям построить траекторию профессионального развития в библиотечной сфере», – сообщила Ольга Любимова.

Директор РГБМ Ирина Михнова и сотрудники библиотеки продемонстрировали Ольге Любимовой автоматизированную систему обслуживания читателей, электронную библиотеку «Молодежь России». Министру также был представлен «Музей электронной книги» – первая в стране мультимедийная экспозиция, отражающая историю развития книги как носителя информации и знаний.

«В библиотеке для молодежи разрабатываются и внедряются формы работы с молодёжью, с использованием новейших технологий. Предлагаю создать на базе РГБМ «Библиотечный центр цифровых инноваций», который призван стать экспериментальной и учебной площадкой для публичных библиотек страны, организовывать цифровую среду, работать над повышением информационной и цифровой грамотности специалистов, формировать тенденции развития и тиражировать передовой опыт библиотечной

цифровизации», – заключила Министр культуры.

Кроме того, Ольга Любимова посетила «Музыкальный подвал» библиотеки со студией звукозаписи и фондом винила, а также выставку молодых художников-аутистов «Другой спектр».

В Зале художественной литературы и искусства сотрудники библиотеки рассказали о самом крупном в России фонде комиксов, уникальном и полностью оцифрованном фонде самиздата произведений фантастики, фонде изданий по современному искусству и других.

Фото — Павел ШАЛЬНЕВ

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