Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина открывает новый выставочный проект «Пейзажи России»

8 августа в залах особняка Библиотеки-читальни имени А.С. Пушкина открывается новый выставочный проект «Пейзажи России». В экспозиции представлена коллекция картин, посвященных различным уголкам страны.

Участники выставки — художники, чьи работы публиковались в журнале «Искусство и Жизнь» и в энциклопедии «Кто есть кто на арт рынке России». Посетители выставки увидят пейзажи, отображающие красоту и разнообразие природы: от широких просторов сибирских лесов до величия Кавказских гор, от бескрайних алтайских степей до прекрасного побережья Байкала.

Посетить можно до 10 сентября в часы работы библиотеки по регистрации – http://pushkinmoslib.ru/post-formats/expo/728-peizazhy-rus

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