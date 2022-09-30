Библиотека открывает бесплатный доступ к аудиокнигам премии Rock&Book-2022

30 сентября проект ЛитРес: Библиотека, с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, открывает бесплатный доступ к аудиокнигам, номинированным на премию Rock&Book-2022. До 15 октября все желающие смогут познакомиться с произведениями-номинантами по читательскому билету, а затем отдать свои голоса за понравившихся чтецов на сайте премии.
Rock&Book — первая в России премия в области аудиокниг, в которой победителей определяют сами слушатели, а не экспертное жюри. Она была создана в 2019 году крупнейшим рекомендательным книжным сервисом LiveLib, который входит в группу компаний «ЛитРес», и в этом году проходит уже в четвертый раз.
Чтобы как можно больше желающих познакомились с номинантами, с 30 сентября все, у кого есть читательский билет ЛитРес: Библиотеки, получат бесплатный доступ к аудиокнигам, участвующим в голосовании. Среди них — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин в озвучке Равшаны Курковой, «D.V» Дианы Вриланд в озвучке Алены Долецкой, «Empire V» Виктора Пелевина в озвучке Павла Табакова, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова в озвучке Евгения Чебаткова, «TRANSHUMANISM INC.» Виктора Пелевина в озвучке Максима Суханова, Ксении Собчак и Галины Юзефович, «Костик из Солнечного переулка. Истории о самом важном для маленьких взрослых и огромных детей» в авторской озвучке Елизаветы Арзамасовой, автобиография «Жизнь в эпизодах» в авторской озвучке Катерины Шпицы и другие бестселлеры. Всего доступ открыт к 150 аудиокнигам, полный список которых представлен на сайте книжного сервиса ЛитРес.
Чтобы послушать произведения бесплатно в приложении и на сайте необходимо быть обладателем читательского билета ЛитРес: Библиотеки. Для того, чтобы оформить билет, необходимо посетить государственную публичную библиотеку с документом, удостоверяющим личность, либо оставить заявление в приложении «Госуслуги». Подробнее узнать об оформлении читательского билета ЛитРес: Библиотеки можно на сайте.
Главная цель Rock&Book — отметить талантливых чтецов, а также повысить интерес читателей к жанру аудиокниг. Общий призовой фонд премии на продвижение в сервисе LiveLib в 2022 году составляет более 500 тысяч рублей. Также будут вручены дипломы и статуэтки от LiveLib и сертификаты на ЛитРес: Подписку. Победители конкурса рецензий получат в подарок книжные боксы, а также возможность посетить крупнейшие издательства с экскурсией. Отдать свой голос за понравившихся чтецов можно на сайте премии до 15 октября 2022 года.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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