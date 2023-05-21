«Библиотека Вдохновителей» представляет героя, помогающего миллиону российских поэтов и писателей

22 мая в 19:00 в Зале визуальных искусств Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится встреча с Дмитрием Кравчуком, президентом Российского союза писателей, основателем литературных порталов Стихи.ру и Проза.ру, инициатором национальных премий «Поэт года», «Писатель года», «Наследие», а также – премии имени Сергея Есенина «Русь моя» и конкурса «Георгиевская лента».

Новый герой проекта «Библиотека Вдохновителей» расскажет – «как современному автору публиковать свои произведения в интернете», а также представит личные книжные рекомендации.

Серию интерактивных лекций с российскими импакт-предпринимателями, которые делятся с молодёжью своим опытом и навыками, продолжит создатель литературных площадок, объединивших уже более 1 миллиона современных поэтов и писателей (и почти 60 млн опубликованных текстов). Отличительные особенности платформ Стихи.ру и Проза.ру – свободная публикация произведений и мгновенная обратная связь с аудиторией, то есть читатели имеют возможность высказываться о прочитанном.

Один из самых успешных литературных менеджеров – Дмитрий Кравчук – окончил Московский физико-технический институт, работал программистом и проектировщиком сайтов в Российском НИИ развития общественных сетей, и в том числе разработал первый веб-интерфейс для самостоятельной регистрации доменов в зоне ru. Тогда же он написал код и запустил ныне популярные литературные порталы. По признанию Дмитрия Кравчука, сделал он это не для прибыли – для пользы: «Поскольку литературный процесс для молодых авторов переместился в интернет, я надеюсь, что мы станем средой, в которой будет формироваться новая русская литература».

«Библиотека Вдохновителей» – совместный проект РГБМ и Всероссийского движения «Вдохновители», объединившего лидеров различных сфер и направлений, добившихся выдающихся результатов, приносящих пользу людям, стране и миру.

Встреча пройдёт при поддержке Российского общества «Знание» — ведущей просветительской организации, оказывающей всестороннюю поддержку в реализации уникальных проектов.

Встреча с Дмитрием Кравчуком в рамках проекта «Библиотека Вдохновителей», 22 мая в 19:00 в РГБМ, ул. Большая Черкизовская, д. 4, к. 1.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.