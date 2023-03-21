Библиотеки и культурные центры Москвы проведут познавательную акцию «Единый день открытых дверей»

Москвичей и гостей столицы 25 марта приглашают посетить библиотеки и культурные центры. В рамках познавательной акции «Единый день открытых дверей» пройдут встречи с писателями, в том числе детскими, мастер-классы, экскурсии, фотовыставки и многое другое, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий и зарегистрироваться на них можно на сайте акции.

«Свои программы к единому дню открытых дверей подготовили больше 300 площадок. Запланированы мероприятия самых разных форматов. В библиотеках можно будет познакомиться с авторами популярных произведений, послушать лекции о литературе и побывать на книжных выставках. В культурных центрах состоятся отчетные выступления музыкальных и танцевальных коллективов, зрителям представят театральные постановки и предложат присоединиться к кинопоказам», — поделилась Наталья Сергунина.

В Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А. Светлова в 15:15 проведут мастер-класс по мультипликации. Ребята познакомятся с технологией создания анимации, придумают сценарий собственного мультфильма и снимут его. В центре культуры «Сцена» (ул. Островитянова, д. 15, к. 1) в 14:00 актриса Анна Попова проведет экскурсию и расскажет, как устроен театр, пригласит в мастерскую, где делают декорации, покажет реквизит и коллекцию костюмов.

В библиотеке №134 (Капотня, 3-й квартал, д. 13) в 17:00 в формате деловой игры состоится мастер-класс по журналистике. Слушатели познакомятся с профессией, освоят несколько упражнений для развития воображения, концентрации, памяти, внимания, а также напишут заметку на произвольную тему.

В детской библиотеке №138 (ул. Касимовская, д. 21) в 17:00 для детей от пяти до восьми лет пройдет открытое занятие по литературе. Юные гости познакомятся с интересными книгами, научатся работать с текстом, вдумчиво читать и слушать, анализировать и обсуждать. А в библиотеке №77 (ул. 11-ая Парковая, д. 19) посетителей ждет программа, посвященная Арктике. Утром, с 10:00 до 12:00, все желающие примут участие в мастер-классе по подготовке к экспедиции и в тематической игре. С 12:00 можно будет пойти на экскурсию по палеонтологическому музею библиотеки. С 13:00 до 14:00 запланирована детская лекция «Гляциология», на которой участники проведут опыты со льдом.

В доме культуры «Пересвет» (пос. Рязановское, п. Знамя Октября, д. 31, стр. 3) в 16:00 гостей ждет музыкальный концерт «Песня русская — река». В основе авторских песен лежат старинные былины, сказания и легенды. В культурном центре «Лидер» (Лермонтовский пр-т, д. 2, корп. 2) в 13:20 состоится открытое занятие в ансамбле народной песни «Зоренька». На мероприятии ребята познакомятся с хороводными, плясовыми, лирическими, фольклорными и народными песнями. Отдельное внимание уделят изучению патриотических композиций.

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