Библиотеки центра Москвы откроют выставку на Арбате к 200-летию Ф.М. Достоевского

Великий русский классик Ф.М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве и прожил здесь до 16 лет. Специально ко дню рождения 200-летнего юбилея классика, 16 ноября, библиотека № 19 имени Ф.М. Достоевского откроет выставку «Московский Достоевский: семейное путешествие».

32 полотна оснащены QR-кодами, которые позволят узнать больше о столичной биографии писателя. Познакомиться с семейными традициями рода Достоевских можно, отправившись в занимательное путешествие по Москве и Московской области, где прошли детство и юность писателя.

Московская Мариинская больница, дом Куманиной, Церковь Бессребренников Космы и Дамиана Ассийских, пансион Чермака – все эти и другие локации можно будет увидеть на выставке.

Выставочный маршрут «Московский Достоевский: семейное путешествие» сопровождают рисунки юных художников, которые для проекта «Детский Достоевский» создали путеводитель-раскраску.

Также юные москвичи подготовили аудиогид «Достоевский в Москве: детство на Божедомке», который можно скачать по QR-коду.

Выставка расположится напротив дома 23. Открытие запланировано на 12.00.

Посетить вернисаж можно до 30 ноября.

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