Библиотеки центра Москвы откроют выставку на Арбате к 200-летию Ф.М. Достоевского

Великий русский классик Ф.М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года в Москве и прожил здесь до 16 лет. Библиотеки центра Москвы подготовили праздничную программу, которая расскажет о «московских следах» в жизни автора и позволит окунуться в мир его детства.

В день 200-летнего юбилея классика, 11 ноября, на Арбате откроется выставка «Московский Достоевский: семейное путешествие». 32 полотна оснащены QR-кодами, которые позволят узнать больше о столичной биографии писателя.

Посетители познакомятся с памятными местами и событиями, связанными с Достоевским в Москве, людьми, которые играли важную роль в его детстве, традициями, которые прошли через всю жизнь писателя. Выставка расположится напротив дома 23. Открытие запланировано на 14.00.

Другие мероприятия пройдут с 11 по 14 ноября в Библиотеке № 19 имени Ф.М. Достоевского. Среди них — презентация книги Александра Левинтова «Человек, давший душе язык», спектакли «Сны о преступлении и наказании» и «Детский Достоевский», экскурсия по Божедомке и программа для детей с уроками чистописания гусиным пером, историческими танцами начала XIX века и викториной.

Адрес проведения мероприятия: ул. Арбат, 23.

Дата и время: 11 ноября, 14:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.