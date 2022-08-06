Библиотеку киноискусства ожидает второе рождение

Библиотека киноискусства в Москве на улице Каретный ряд откроется уже 27 августа и впервые выступит для посетителей в своем новом статусе – как часть Музея кино. Вхождение Библиотеки в структуру Государственного центрального музея кино, состоявшееся в 2019 году, позволило разработать новую концепцию развития и осуществить ремонтные работы, которые продлились два года и завершились созданием принципиально иного пространства, отвечающего самым актуальным требованиям.

Обновленная площадка оборудована для проведения различных кинопоказов, творческих встреч и лекций в современном, легко поддающимся трансформации кинозале, оснащенном видеокамерами и подходящем при необходимости для прямых трансляций. Предусмотрены также зоны кафе и коворкингов, способные превратить Библиотеку не только в место притяжения профессиональных кинематографистов и любителей кино, но и просто в культурный центр среди городской молодежи.

Основная функция библиотеки целиком посвященной кинематографу останется неизменной. По словам ВрИО директора Музея кино Ларисы Баженовой в настоящий момент библиотека насчитывает свыше 100 000 единиц хранения по теории и практике кино. Присутствуют среди них и по-настоящему уникальные образцы, такие как дореволюционные издания или существующие в единственном экземпляре кинематографические либретто. Ряд книг будет находиться в открытом доступе в читальном зале, а библиотечный фонд планируется расширять.

Библиотека киноискусства имени Эйзенштейна была создана распоряжением правительства Москвы от 30 апреля 2008 года в честь 100-летия национального кинопроизводства в России и 110-летия со дня рождения режиссера Сергея Эйзенштейна.

Основу собрания книг по киноискусству составила библиотека кинематографистов, существующая с 1934 года. Ее юридическая передача была осуществлена председателем Союза кинематографистов РФ Никитой Михалковым в июне 2009 года во время Московского международного кинофестиваля.

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