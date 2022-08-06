Библиотеку русской классики для фондов Херсона и Запорожья соберут на фестивале «Таврида.АРТ»

С 15 по 18 августа в Крыму в рамках фестиваля фестивалей «Таврида.АРТ» развернется масштабная социальная акция. На площадке будут реализованы программы помощи: сбор книг в пользу создания гуманитарного библиотечного фонда, целевые сборы пожертвований, патриотические концерты, волонтерские выезды, встречи с врачами, военными и педагогами.

«Для нас очень важно показать, что фестиваль «Таврида.АРТ» – это гораздо больше, чем просто развлекательная площадка. Это место, где собираются неравнодушные люди со всей страны, люди, которые умеют брать и отдавать, готовые помогать и поддерживать тех, кому это нужно. Поэтому на территории, помимо насыщенной концертной, культурной-просветительской и образовательной программ, мы запускаем целый блок социально значимых мероприятий», – говорит заместитель руководителя арт-кластера «Таврида» по контенту Ксения Артемьева.

На фестивале будет объявлен сбор книг в пользу формирования библиотечных фондов для жителей Херсонской и Запорожской областей. Для этой цели будет открыта точка сбора на площадке совместно с движением #МЫВМЕСТЕ. Собранные книги поедут в качестве гуманитарной помощи в библиотеки региона. Передачу книг организуют активисты общественного движения «Волонтеры Культуры». Отметим, что библиотека уже пополнилась первыми изданиями – ФГБУ «Роскультцентр» совместно с Российским книжным союзом выступили партнерами фестиваля и оказали содействие в сборе и передаче 1000 книг.

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