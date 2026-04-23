«Битва экстрасенсов» собрала более 13 миллионов рублей на спасение смертельно больного ребёнка

By T1
Илюша
Фото: пресс-служба ТНТ

Обычный телевизионный эфир обернулся настоящим чудом: после субботнего выпуска «Новой Битвы экстрасенсов» на ТНТ зрители всего за двое суток собрали более 13 миллионов рублей на лечение тяжело больного мальчика.

В восьмом выпуске проекта экстрасенсы работали с семьёй Кондратьевых из Забайкалья, в которой один за другим умирали мужчины. По версии участников программы, причиной трагедий стало проклятие, связанное с убийством, совершённым одним из родственников много лет назад. Во время съёмок ясновидящая Анжела Гома заявила, что снять это проклятие можно только одним способом — спасти чью-то жизнь.

И этой жизнью, как выяснилось, стала жизнь Илюши. Мальчик оказался внуком человека, которого когда-то убил один из членов семьи Кондратьевых. До эфира герои программы даже не знали о его существовании, но прямо во время съёмок удалось найти ребёнка и узнать его историю. Илья серьёзно болен: не может самостоятельно принимать пищу, живёт с гастростомой и анорексией и нуждается в дорогостоящей операции, которая может спасти ему жизнь.

После выпуска ведущие проекта Вера Сотникова и Марат Башаров, а также редакция «Битвы экстрасенсов» обратились к зрителям с призывом помочь мальчику. К ним присоединились и фанатские паблики, группы проекта в социальных сетях. И зрители откликнулись мгновенно: буквально за пару суток было собрано более 13 млн. рублей — это почти в четыре раза больше той суммы, которую было необходимо собрать семье Ильи.

Мама мальчика, Алина Селезнёва, признаётся, что сначала просто не поверила в происходящее:

«Когда мне позвонила Вера Сотникова, я подумала, что это чья-то шутка. Потом позвонила брату, а он сказал: “Не верь, сейчас всё можно подделать нейросетью”. Но затем со мной связалась редактор программы, и я попросила выйти на видео. Когда я увидела Веру и семью Кондратьевых, поняла: всё это правда.

Сейчас мы с Ильёй готовимся к двум госпитализациям — они запланированы с 18 мая по 1 июля. В данный момент мы уже около двух месяцев находимся в психиатрической клинике, потому что наше заболевание требует и такого лечения. Врачи говорят, что Илья идёт на поправку — очень маленькими, буквально миллиметровыми шагами, но идёт.

Дорогая редакция “Битвы экстрасенсов”! От всей души хочу выразить вам искреннюю благодарность за вашу неоценимую помощь в сборе средств. Благодаря вашим усилиям и доброте, мы смогли собрать значительную сумму, которая внесет неоценимый вклад в здоровье Ильи. Это стало возможным только благодаря вашей программе и всем тем людям, которые работают на “Битве экстрасенсов». Огромное спасибо за вашу доброту и отзывчивость».

Мария Шайкевич, продюсер «Битвы экстрасенсов»: «Нас всех поразило, что когда ясновидящая Анжела Гома произнесла имя Илья, оказалось, что и раньше наши герои слышали это имя от каких-то экстрасенсов или бабок, к которым они когда-то обращались. Но никто не мог расшифровать, что это значит, кто этот человек. И когда Анжела стала говорить, что это ребенок, и что он внук убитого, и когда удалось дозвониться до его родных и выяснилось, что такой мальчик реально существует – у всех волосы встали дыбом. Мы не знаем, совпадение, это или нет, но в тот момент мурашки были у всех.

Я могу себе представить, каково было его маме, когда ей звонит «Битва экстрасенсов» и начинает спрашивать, правда ли у нее есть сын, правда ли, что он болен. Разумеется, сначала Алина подумала, что ей звонят какие-то мошенники, потому что представить, что где-то за тысячи километров сейчас в Москве кто-то ясновидит про твоего сына – ну невозможно.

После этого, мы связались с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Забайкальского края, который согласился осуществить сбор средств в помощь Илюше. И, конечно, это очень круто, что после эфира мы получили такой огромный отклик (сотни тысяч зрителей приняли участие в сборе средств). Значит, все было не зря, и дай Бог это поможет Илюше вылечиться».

Оставшиеся после лечения Ильи деньги направят на помощь другим тяжелобольным детям.

Источник: пресс-служба ТНТ

