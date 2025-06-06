«Бивни и клыки»: выставка в Музее мирового океана рассказывает историю жизни

Музей Мирового океана и Ханты-Мансийский Музей Природы и Человека представляют жителям и гостям Калининграда уникальную возможность познакомиться с далекой историей нашей планеты. 5 июня в выставочном центре «Пакгауз» на Набережной исторического флота в Калининграде состоялась презентация нового выставочного проекта «Бивни и клыки».

В экспозиции собраны одни из самых известных и впечатляющих артефактов древнейшей фауны: бивни мамонтов, остеологическая коллекция вымерших и современных видов животных, археологические находки, изысканные изделия косторезного искусства.

Особый интерес для ученых представляют именно бивни млекопитающих мамонтовой фауны. Сформированные путём наращения годичных слоёв на протяжении всей жизни животного, бивни являются уникальным источником информации. Исследования их структуры дают сведения о биологических особенностях организмов, и, кроме того, позволяют получить информацию о природе и климате прошлого, определить ключевые факторы массовых вымираний за последние 66 млн лет.

Выставочный проект «Бивни и клыки» – это уникальная возможность рассказать посетителям о мамонтовой фауне и на территории Янтарного края. Многочисленные находки свидетельствуют о том, что на территории современной Калининградской области более 40 тысяч лет назад обитали мамонты. Например, в экспозиции представлен череп первобытного быка тура, найденный на дне Балтийского моря, в 27 км к северо-западу от Зеленоградска. Это млекопитающее является одним из прародителей современного крупного рогатого скота.

Остеологическую коллекцию из собрания двух музеев представляют черепа бизонов, шерстистого носорога и другие уникальные палеонтологические образцы. Из фондов Музея Мирового океана на выставке также представлены ископаемые зубы мегалодона, спинозавра и мозазавра. Разные аспекты эволюции подводных млекопитающих иллюстрируют: череп косатки (зубатого кита), череп моржа и бивни нарвала. В экспозиции посетители вновь смогут «встретиться» с Любой – точной копией мумифицированных останков самого известного в мире мамонтёнка, пролежавшего во льдах на полуострове Ямал более 42 тысяч лет.

«Решение о реализации совместных выставочных проектов между нашими музеями возникло благодаря программе «Музейные маршруты России» федерального Министерства культуры. «Единство в многообразии» – выставка объединила исторические и современные образцы фауны нашей планеты из коллекций двух музеев, представляющие жизнь как на суше, так и в океане. В конце этого года мы покажем жителям Ханты-Мансийска предметы из этнографической коллекции Музея Мирового океана – сотрудничество продолжается», – рассказал генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.