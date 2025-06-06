VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы России«Бивни и клыки»: выставка в Музее мирового океана рассказывает историю жизни

«Бивни и клыки»: выставка в Музее мирового океана рассказывает историю жизни

editor
By editor
82
бивни и клыки
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Музей Мирового океана и Ханты-Мансийский Музей Природы и Человека представляют жителям и гостям Калининграда уникальную возможность познакомиться с далекой историей нашей планеты. 5 июня в выставочном центре «Пакгауз» на Набережной исторического флота в Калининграде состоялась презентация нового выставочного проекта «Бивни и клыки».

В экспозиции собраны одни из самых известных и впечатляющих артефактов древнейшей фауны: бивни мамонтов, остеологическая коллекция вымерших и современных видов животных, археологические находки, изысканные изделия косторезного искусства.

Особый интерес для ученых представляют именно бивни млекопитающих мамонтовой фауны. Сформированные путём наращения годичных слоёв на протяжении всей жизни животного, бивни являются уникальным источником информации. Исследования их структуры дают сведения о биологических особенностях организмов, и, кроме того, позволяют получить информацию о природе и климате прошлого, определить ключевые факторы массовых вымираний за последние 66 млн лет.

Выставочный проект «Бивни и клыки» – это уникальная возможность рассказать посетителям о мамонтовой фауне и на территории Янтарного края. Многочисленные находки свидетельствуют о том, что на территории современной Калининградской области более 40 тысяч лет назад обитали мамонты. Например, в экспозиции представлен череп первобытного быка тура, найденный на дне Балтийского моря, в 27 км к северо-западу от Зеленоградска. Это млекопитающее является одним из прародителей современного крупного рогатого скота.

Остеологическую коллекцию из собрания двух музеев представляют черепа бизонов, шерстистого носорога и другие уникальные палеонтологические образцы. Из фондов Музея Мирового океана на выставке также представлены ископаемые зубы мегалодона, спинозавра и мозазавра. Разные аспекты эволюции подводных млекопитающих иллюстрируют: череп косатки (зубатого кита), череп моржа и бивни нарвала. В экспозиции посетители вновь смогут «встретиться» с Любой – точной копией мумифицированных останков самого известного в мире мамонтёнка, пролежавшего во льдах на полуострове Ямал более 42 тысяч лет.

«Решение о реализации совместных выставочных проектов между нашими музеями возникло благодаря программе «Музейные маршруты России» федерального Министерства культуры. «Единство в многообразии» – выставка объединила исторические и современные образцы фауны нашей планеты из коллекций двух музеев, представляющие жизнь как на суше, так и в океане. В конце этого года мы покажем жителям Ханты-Мансийска предметы из этнографической коллекции Музея Мирового океана – сотрудничество продолжается», – рассказал генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.

Предыдущая статья
В «Москвариуме» открылась уникальная выставка работ подопечных фонда «Я есть!»
Следующая статья
В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная презентации проекта «Если бы у Пушкина был фотоаппарат».

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru