«Бизнес-план счастья» Эмилии Спивак и Дмитрия Миллера

Актеры вместе снялись в экранизации детектива Людмилы Мартовой. Премьера состоится 9 апреля на канале ТВ Центр.

Дмитрий появится в роли генерального директора крупной IT-компании Павла Молчанского. Вера (Эмилия Спивак) – его личный помощник. Герой Миллера — дерзкий и неординарный, победитель, он богат и ему во всем везет. Однако после вручения Павлу престижной премии в его жизни начинается череда странных, а порой и страшных событий, будто какой-то недоброжелатель решил лишить Павла всего, что ему дорого. И выяснить, кто же этот недоброжелатель, Вере придется самостоятельно…

Для Эмилии это не первая роль, где она спасает своих возлюбленных, а ее героиня искренне верит в невиновность любимого и готова сделать все возможное, чтобы помочь.

— Вера — светлая преданная девушка, искренняя, скромная, сообразительная, и в хорошем смысле нелепая и наивная, — рассказывает Эмилия. – Их с Павлом связывают не только деловые отношения, но и ее трепетное отношение к нему, он ей нравится. А Павел — человек успешный, состоятельный, привлекательный для женщин и пользующийся этим. У него нет недостатка внимания с женской стороны. И когда он попадает в неприятности, Вера всячески помогает ему, насколько может. Она не верит, что он может сделать что-то плохое, что может быть виновен в том, что с ним происходит. Это можно назвать безусловной любовью – когда человек настолько верит в предмет своей симпатии, что не сомневается ни на секунду, пытается помочь, сделать его жизнь лучше и краше.

Также актриса добавила, что Вера – одна из героинь, которую можно считать примером и равняться на нее.

— В кино всегда было такое понятие как «герой» – человек, способный на какие-то неординарные поступки, решительные и в какой-то степени отчаянные. Вера – одна из них — она сильна, настойчива и обладает стопроцентной верой в людей, которых любит. Верна своим принципам, которым следует по жизни. И, мне кажется, сейчас, во время, в котором мы живем, очень важно, чтобы были подобные герои и героини, за которыми можно идти, считать их примером. В советское время их было много, и сейчас тот период, когда правильно и важно говорить о человечности и правильных принципах.

К подобным героиням можно отнести и главного персонажа из детективного сериала «Вера больше не верит». Второй сезон будет показан на ТВЦ 8 апреля. В главной роли – Татьяна Казючиц. Она сыграет Веру – девушку, обладающую добрым сердцем и ясным умом, чуткостью и огромной тяге к правде и справедливости. Она, как и персонаж Эмилии Спивак, выбрала непростой путь, за который всегда приходится платить очень высокую цену… Но именно благодаря смелости, решительности, огромной любви в их сердцах и способности отстаивать свои принципы и убеждения, зрители открывают в себе схожие качества. Ведь не зря обеих героинь этой недели зовут ВЕРА….

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