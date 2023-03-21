Благотворительная тусовка: «Синдром любви», творчество и ярмарка

26 марта в Еврейском музее и центре толерантности состоится благотворительная тусовка «21/03» в пользу фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап». Она приурочена к Международному дню человека с синдромом Дауна, который отмечается ежегодно 21 марта.

Гостей мероприятия ждет разнообразная программа, которая позволит отдохнуть, пообщаться, принять участие в творческих и научно-просветительских проектах, а также познакомиться с людьми с синдромом Дауна, деятельностью благотворительных фондов и их партнеров.

День начнется с танцевальных тренировок от TOPSTRETCHING, а продолжится на творческих мастер-классах. Вместе с Детским технопарком РХТУ им. Д.И. Менделеева посетители погрузятся в мир, который виден только под микроскопом. Затем пройдет показ короткометражного фильма «Цирк» с мастер-классом от театра клоунады «Высокие братья».

Главным музыкальным гостем станет Петр Налич. После его выступления музей приглашает в театр теней театральной мастерской фонда «Даунсайд Ап». А вечером можно потанцевать под любимые всем песни в живом исполнении группы «Саботаж».

«Мы рады быть площадкой и органической частью этого проекта. Миссия музея для всех его посетителей была и остается в поддержке разнообразия, в интеграции и инклюзии, в сочетании самых разных форматов и тем. Формат праздника для благотворительного мероприятия выбран неслучайно: вовлекая аудиторию в насыщенный и позитивный сценарий, организаторы показывают, насколько мы одинаковые, когда погружены в радость», — отметила Екатерина Селезнева, куратор отдела инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности.

В течение всего дня будет работать благотворительная ярмарка. Подопечные социальной мастерской фонда «Даунсайд Ап» приготовили для нее много интересного. Можно также приобрести керамику, игрушки и украшения от партнеров фонда «Синдром любви». Вырученные средства передадут в этот фонд на реализацию специальных развивающих и обучающих программ для ребят с синдромом Дауна.

«Синдром любви» приглашает всех желающих присоединиться к благотворительной тусовке, чтобы отогреться от долгой зимы и провести время душевно и увлекательно.

Проект реализуется победителем конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» Фонда Потанина.

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