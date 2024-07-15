Благотворительность – это красиво!

Недавно прошёл уникальный Благотворительный показ с участием очаровательных собачек в дизайнерской одежде #Sdr_petwear!

Эксклюзивный показ моделей при поддержке Динары Садековой и русско-французского кутюрье Наз Маера представил летнюю коллекцию бренда #Sdr_petwear, включающую стильные спортивные образы для любимых питомцев.

Все собранные деньги были переведены в фонд школы дзюдо «Отчество – Московия», чтобы помочь юным спортсменам развиваться и достигать новых вершин!

Организаторы показа выражают отдельную благодарность за участие моделям: Екатерине Дугановой, Елене Коган, Галине Федоровой и амбассадору бренда #Sdr_petwear Наталье Богачевой. А также, моделям-собачкам из питомника Дианы Штыковой и девушкам-моделям за вклад в мероприятие.

Отдельная благодарность очаровательной певице Анастасии Варнавской!

– Мы уверены, что благотворительность — это важный шаг к более доброму и справедливому миру! – считают организаторы.