Благотворительные фонды создали «Декларацию принципов оказания услуг людям с ментальными особенностями»

Взаимодействие с людьми с ментальными особенностями часто вызывает сложности у окружающих. Трудности в коммуникации возникают не только у обычных людей, но и у помогающих специалистов при оказании услуг. Во многом главная причина сложности – незнание и отсутствие понимания, как правильно общаться с человеком с синдромом Дауна, аутизмом или другой ментальной особенностью.

Документ нужен, чтобы улучшить отношение общества к людям с ментальными особенностями и их близким.

Пробел решили восполнить в благотворительном фонде «Синдром любви» при активном участии экспертов фонда «Даунсайд Ап», разработав «Декларацию этических принципов оказания услуг людям с ментальными особенностями».

Декларация – это свод этических принципов и правил общения, которых стоит придерживаться при оказании услуг людям с ментальными особенностями, в том числе с синдромом Дауна и их семьям. Эти правила актуальны для представителей помогающих профессий (учителей, воспитателей, медиков, тренеров), а также людей, которые хотят освоить навыки тактичного и уважительного общения с людьми с особенностями. Это поможет расширить толерантную общественную среду.

Зачем нужна декларация?

Главная цель документа – изменить отношение общества к людям с ментальными особенностями и их близким. Ведь пока они часто сталкиваются с неуважением, обесцениванием и неэтичным отношением.

Это подтверждает опрос, запущенный «Синдромом любви» в ноябре 2020 года. В опросе участвовали 2 000 человек разного пола, возраста и профессий в регионах РФ. Из участников опроса лишь четверть лично взаимодействовали с людьми с синдромом Дауна. Каждый третий заметил, что тема ментальных особенностей почти не обсуждается в их информационном пространстве. Кроме того, 65% работодателей среди опрошенных не хотели бы брать на работу людей с синдромом Дауна.

Принципы Декларации опираются на общечеловеческие ценности, законы РФ и международные подобные декларации. Основных принципов во взаимодействии с людьми с ментальными особенностями и с их родными — 4:

Уважение к достоинству личности.

Компетентное оказание услуг.

Соблюдение принципа добропорядочности при оказании услуг.

Ответственность перед обществом: необходимость применения высоких стандартов для развития общественного сознания и социальных структур для поддержки людей с ментальными особенностями.

Это значит, что люди с синдромом Дауна имеют право на надлежащее лечение, образование, обучение, реабилитацию, трудоустройство и полезный труд в меру возможностей.

Как отметила гендиректор Благотворительного фонда «Синдром любви» Юлия Лавричева, пока ситуация с отношением окружающих у людей с синдромом Дауна, а также у семей, которые ждут или воспитывают таких детей, действительно проблемная. С неэтичным поведением сталкиваются с дородовых скринингов и заканчивая магазинами и детскими площадками. В медицинских и образовательных учреждениях часто ситуация не лучше.

Слушать правильно, не перебивать, пресекать травлю: о чем декларация?

Декларация затрагивает несколько сфер жизни, начиная как раз с родителей особенных малышей. Родители имеют право получать полную информацию о достижениях и затруднениях ребенка, а также о способах защиты его интересов; при этом взгляд на процесс воспитания у них может отличаться от того, который предложат специалисты.

Есть блок правил, поясняющий, как общаться с человеком с нарушениями речи и воспринимать его как полноценного участника коммуникации. Одними из основных правил стали:

не перебивать и не поправлять человека;

обращаться напрямую, а не в третьем лице;

давать выразить мысль до конца;

поддерживать зрительный контакт;

не бояться переспросить;

формулировать вопросы с возможностью ответить кратко.

Отдельный пункт касается буллинга. Декларация определяет, какие проявления можно считать буллингом и почему реагировать на такие проявления стоит без промедлений.

Фонд «Синдром любви» призывает всех неравнодушных ознакомиться с принципами Декларации и следовать им в общении и оказании услуг людям с ментальными особенностями. Причем речь не только о синдроме Дауна, но и о прочих интеллектуальных особенностях. Этот документ сможет войти в устав любой организации и значительно повлиять на качество отношения к людям с особенностями. Через признание, соблюдение прав и поддержку таких людей можно создать мир со свободой выбора, ответственностью и гуманным отношением к каждому.

Ознакомиться и подписать декларацию можно по ссылке: https://sindromlubvi.ru/deklaracia/ .

Подписи под Декларацией помогут фонду говорить громче и убедительнее о правах людей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями, меняя в лучшую сторону отношение общества к ним.

Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь». В течение 20 лет он объединяет усилия профильных организаций и общества для развития системы помощи в сфере уязвимого детства. Для этого фонд регулярно финансирует социальные проекты на конкурсной основе и оказывает методическую поддержку НКО.

Материал предоставлен благотворительным фондом «Синдром любви»

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