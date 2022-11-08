Благотворительный фонд «Шередарь» встречает друзей и празднует 10 лет!

17 ноября в Москве благотворительный фонд «Шередарь» соберет друзей и объявит о строительстве второго детского центра. Встреча и презентация приурочены к десятилетию работы фонда.

«Шередарь» – единственная в России некоммерческая организация, которая комплексно проводит бесплатные программы психолого-социальной реабилитации для детей, перенесших онкологические и другие тяжелые заболевания. Фонд был основан в 2012 году. Спустя три года на границе Московской и Владимирской областей выросли здания детского реабилитационного центра. Красивое имя Шередарь он взял у реки, на берегу которой создано уникальное пространство для оздоровления детей. Ребенок, перенесший тяжелый недуг, рискует потерять уверенность в себе, усомниться в своих силах. Но попадая на реабилитационные программы «Шередаря» он убеждается, что этот мир открыт для него так же, как и прежде.

За эти годы реабилитацию в центре «Шередарь» прошли более 2500 мальчишек и девчонок из разных уголков России. «Счастье видеть своего ребенка с горящими глазами», – это слова из отзыва благодарных родителей. Огонь в глазах и у взрослых – сотрудников и волонтеров «Шередаря».

Непростые времена — не повод отказываться от благих целей. В этом году основатель фонда Михаил Афанасьевич Бондарев принял решение о строительстве второго реабилитационного центра –- по соседству с первым. Он примет 60 детей и столько же воспитателей и волонтеров, чтобы каждый ребенок смог получить необходимые ему заботу и внимание. В новом центре будет клуб, помещения для кружков, выставочный зал, столовая, и пять отрядных домиков. А также игровые, спортивные и туристические зоны: от веревочного комплекса до

стендов для стрельбы из лука. Все программы будут бесплатными. Закладка первого камня намечена на лето следующего года.

На презентации предпроекта соберутся друзья фонда, среди которых известные своим участием в благотворительности актеры Екатерина Климова и Павел Прилучный. Встреча пройдет в отеле «Ритц-Карлтон» (ул.Тверская, 3). Начало 17 ноября в 17-00, сбор гостей — с 16-00.

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