Благотворительный фонд Sound Out проведет серию мастер-классов для юных исполнителей в Москве

Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «SoundOut» завершает прием заявок на участие в новой просветительской программе для исполнителей в возрасте от 12 лет до 21 года. Регистрацию для участия в проекте можно пройти на сайте фонда «SoundOut» по 12 марта включительно. Для прошедших отбор музыкантов участие в программе является бесплатным.

Мастер-классы ведущих российских солистов и педагогов пройдут на площадках Российского национального музея музыки и дома-музея Марины Цветаевой с 14 по 20 марта. Прошедшие отбор музыканты будут распределены в ансамбли между собой. В течение недели они примут участие в уроках по камерной музыке. Кроме того, в программу обучения включены практическое занятие по ораторскому искусству и лекция искусствоведению.

«Важно понимать, что «музыкант» — понятие очень широкое. Артист, который выходит на сцену, не может быть внутренне пуст, он должен уметь донести до слушателя и зрителя не только музыку, но и осознавать сам, что значит это послание. Поэтому мы включили в новую образовательную программу лекцию о важности искусства и в жизни музыканта, и в жизни как таковой. Мы добавили встречу с искусствоведом Марией Угольниковой, которая уже проводила вебинары для нашего фонда, писала статьи для нас», — объяснила соучредитель фонда «SoundOut» Елена Мойсеенко.

Мастер – классы проведут педагоги:

Лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории им. П.И. Чайковского Сергей Воронов (фортепиано / камерный ансамбль);

Преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Антон Сильверстов (флейта);

Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Фатима Дзусова (фортепиано / фортепианный ансамбль в 4 руки);

Лауреат международных конкурсов, композитор и дирижер, солист Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана Антон Булкин (виолончель);

Лауреат международных конкурсов, соучредитель фонда «SoundOut» Елена Мойсеенко (фортепианный ансамбль в 4 руки);

Лауреат международных конкурсов, 1 кларнет Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, соучредитель фонда «SoundOut» Антон Мойсеенко (кларнет);

Артист Малого театра России, преподаватель ВТУ им. Щепкина Константин Юдаев (ораторское искусство / актерское мастерство);

Искусствовед Мария Угольникова.

Для участников программы также организуют экскурсию в Государственный академический Малый театр России. После завершения обучения состоится совместный заключительный концерт.

Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «SoundOut» регулярно проводит мастер-классы для пианистов, кларнетистов и виолончелистов в Москве и регионах России. В числе педагогов выступают профессора Московской консерватории, а также солисты ведущих российских симфонических оркестров. В 2021 году мастер-класс в рамках просветительского проекта фонда дал многократный лауреат Международных конкурсов пианистов, выпускник Московской Государственной Консерватории им. П. И. Чайковского в классе профессора Юрия Слесарева пианист – виртуоз Виталий Писаренко.

Фонд «Sound Out» работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, совершенствованию их мастерства и профессиональной поддержке. Проект призван помочь юным музыкантам реализовать свой творческий потенциал, повысить исполнительское и актерское мастерство и интегрировать их в общемировое культурное пространство.

С весны 2022 года фонд сотрудничает с Российским национальным музеем музыки — одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира, где собрана коллекция более одного миллиона экспонатов.

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