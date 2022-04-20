Благотворительный фонд «Sound Out» завершил серию мастер – классов для юных исполнителей в Москве

Участниками бесплатных мастер-классов фонда культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «Sound Out» стали 20 исполнителей из Москвы, Подмосковья, Белгорода и Чебоксар в возрасте от 12 лет до 21 года.

В течение недели ведущие российские музыканты и педагоги работали с ребятами, подавшими заявки на обучение, в рамках новой просветительской программы фонда. Занятия прошли на площадках Российского национального музея музыки и дома-музея Марины Цветаевой.

«Это была неделя настоящего музыкального счастья и общения с юными, но уже такими творчески зрелыми исполнителями. Мы работали в замечательных пространствах, возможность заниматься в которых нам предоставил Российский национальный музей музыки. Нашими аудиториями стали музей-квартира Александра Борисовича Гольденвейзера, мемориальная музей-квартира Федора Ивановича Шаляпина и Культурный центр имени Петра Ильича Чайковского. Кроме того, в заключительный день мастер-классов для нас организовали специальную экскурсию в музей Сергея Прокофьева. Каждый день мы погружались в совершенно неповторимую атмосферу творчества и вдохновения», — поделилась соучредитель фонда «SoundOut» Елена Мойсеенко. Она также отметила, что участники просветительской программы побывали на экскурсии в Государственном академическом Малом театре России, и даже — за его кулисами.

«В этот раз к нам на мастер-классы приехали юные и очень талантливые музыканты сразу из нескольких регионов России. Занятия посетили флейтист из Белгорода и скрипачка из Чебоксар», — добавила Елена Мойсеенко.

Все юные музыканты были распределены в ансамбли между собой. В течение недели они принимали участие в уроках по камерной музыке. Кроме того, в программу обучения были включены практическое занятие по ораторскому искусству и, впервые, лекция по искусствоведению.

Завершил обучение совместный концерт учеников фонда и преподавателей.

Мастер-классы провели педагоги:

Лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории им. П.И. Чайковского Сергей Воронов / фортепиано / камерный ансамбль;

Преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солист Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского Антон Сильверстов / флейта;

Лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных Фатима Дзусова / фортепиано / фортепианный ансамбль в 4 руки;

Лауреат международных конкурсов, композитор и дирижер, солист Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана Антон Булкин / виолончель;

Лауреат международных конкурсов, соучредитель фонда «SoundOut» Елена Мойсеенко / фортепианный ансамбль в 4 руки;

Лауреат международных конкурсов, 1 кларнет Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, соучредитель фонда «SoundOut» Антон Мойсеенко / кларнет;

Артист Малого театра России, преподаватель ВТУ им. Щепкина Константин Юдаев / ораторское искусство / актерское мастерство;

Искусствовед Мария Угольникова.

Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов «SoundOut» проводит регулярные мастер-классы для пианистов, кларнетистов и виолончелистов в Москве и регионах России. В числе педагогов выступают профессора Московской консерватории, а также солисты ведущих российских симфонических оркестров. Фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, совершенствованию их мастерства и профессиональной поддержке. Проект призван помочь юным музыкантам реализовать свой творческий потенциал, повысить исполнительское и актерское мастерство и интегрировать их в общемировое культурное пространство.

Фото предоставлены Фондом культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов SoundOut

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