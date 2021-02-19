Благотворительный концерт Sound Out

19 февраля 2021 года в Доме-музее Скрябина пройдет благотворительный концерт музыкально – просветительского проекта Sound Out. На вечере в исполнении дуэта Антона и Елены Мойсеенко (кларнет, фортепиано) прозвучат произведения Фридерика Шопена, Камиля Cен-Санса, Шарля-Мари Видора, Габриэля Форе и Эрнеста Шоссона. Специальным подарком для гостей станет премьера сочинения сооснователя проекта Sound Out Антона Мойсеенко Прелюдия №2. Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на поддержку юных стипендиатов фонда Sound Out.

Гостей вечера ждёт путешествие в прекрасную романтическую Францию. В программу концерта войдут изысканные французские произведения, которые дополнят интересные рассказы о жизни их создателей.

Виртуозное исполнение солистов будет сопровождать визуальный ряд, созданный из картин художницы, искусствоведа, колумниста фонда Sound Out Марии Угольниковой и картин победителей конкурса детских рисунков Sound Out!

Подробности – https://www.soundout.ru/informaciya-o-sobytii/blagotvoritelnyy-kontsert-antona-i-yeleny-moyseyenko

Для справки:

Фонд «Sound Out» — благотворительный частный фонд, учрежденный в 2019 году на базе просветительского проекта Sound Out. Фонд создан по инициативе музыкантов Антона и Елены Мойсеенко – сооснователей одноименного проекта. Деятельность фонда направлена на осуществление нескольких важнейших функций: просветительскую, образовательную и благотворительную.

Фонд работает как творческая мастерская по созданию уникальных концертно-просветительских программ, поиску юных талантов, организации их совершенствования, профессиональной поддержки и интеграции в общемировое культурное пространство. Под патронажем Фонда «Sound Out» на данный момент находится 9 талантливых музыкантов – 5 пианистов, 2 кларнетиста и 2 виолончелиста. Каждый ребенок обладает уникальным талантом и целеустремленностью.

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