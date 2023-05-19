Благотворительный концерт Moonberry Jam и Лейлы Челях состоится в клубе Алексея Козлова

21 мая 2023 года, в 14:00, на главной сцене клуба Алексея Козлова пройдет заключительный в этом сезоне концерт уникального джаз-бэнда и талантливой джазовой исполнительницы, после чего музыканты уйдут на летние каникулы.

«В этот раз мы постараемся отразить в программе все новое, что приобрели за этот сезон, работая с замечательными джазменами, – рассказывает руководитель бэнда Александр Водинский. – Для нас особенно ценно завершать год здесь, так как наши выступления начались именно на этой сцене. Для нас это – юбилейный, десятый концерт Moonberry Jam в клубе Алексея Козлова».

Moonberry Jam родился в стенах московского Центра лечебной педагогики и является музыкальным коллективом с интегративной моделью. Коллектив играет джазовые стандарты в оригинальных аранжировках и выступает как аккомпанирующий джаз-бэнд с известными солистами из джазового сообщества. Проект существует уже восемь лет и провел восемь концертных сезонов.

Концерты позволяют собирать средства в поддержку работы Центра лечебной педагогики и дают возможность покупать инструменты, оплачивать видеотрансляции, вести YouTube канал коллектива.

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