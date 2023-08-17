Благотворительный концерт Оксаны Федоровой состоится в День воинской славы в Пскове

8 сентября 2023 года в одном из старейших городов России - Пскове состоится благотворительный концерт Оксаны Федоровой «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации и при участии солиста Мариинского театра Виктора Коротича!

Концерт приурочен к Дню воинской славы России – дню Бородинского сражения и пройдет в Большом концертном зале Псковской филармонии. Псков славится своей героической историей и непобедимым духом, а его история вдохновляла Пушкина, Римского-Корсакова и Мусоргского на создание великих произведений, здесь начинали свой творческий путь Сергей Дягилев и «русский Паганини» - Борис Трояновский, выступали Айседора Дункан и Федор Шаляпин.

Организатор концерта - Мисс Вселенная, певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов Оксана Федорова отметила: «Концерт «Музыкальное путешествие. С любовью к городу» - это подарок моему родному, любимому городу - северному форпосту России, который многие века защищал границы нашего государства, и, в то же время, был и остается одним из важнейших центров развития отечественной культуры и искусства. Сегодня для каждого из нас особенно важно чувствовать единство и сплоченность, выкованные многовековой историей России, и музыка всегда, даже в самые сложные времена объединяла и вдохновляла на великие свершения».

В концертной программе прозвучат романсы и знаменитые арии из опер Н. А. Римского-Корсакова, Дж. Россини, Моцарта, П. И. Чайковского и других композиторов в исполнении Оксаны Федоровой и Виктора Коротича, солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Республики Северная Осетия – Алания, лауреата международных конкурсов, в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии РФ, а также оркестровые композиции из известных произведении русских и зарубежных классиков.

В рамках концерта зрителям будет также представлен мини-фильм «Музыкальный Псков» из цикла программ всероссийского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется благотворительным фондом Оксаны Федоровой в рамках программы популяризации национального музыкального наследия.

Зрителями концерта станут жители города Пскова, многодетные семьи, ветераны, участники СВО и их семьи, а также запланирована прямая онлайн-трансляция концерта на сайте музыкальноепутешествие.рф .

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