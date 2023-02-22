Блины, старинные забавы и новое прочтение традиций или, как на ВДНХ отметят Масленицу

Главная выставка страны приглашает гостей на проводы Масленицы и встречу весны. Все выходные, 25 и 26 февраля, на ВДНХ будут проходить масштабные праздничные гуляния, фестивали, мастер-классы, спектакли и народные игры. C подробной программой можно познакомиться на сайте ВДНХ.

Попробовать блины и поводить хороводы

На «Городской ферме» 25 и 26 февраля пройдет масштабная «Эко-Масленица». Гостей ожидает народный праздник с масленичными гуляниями и фестивалем русских фермерских ремесел. На проводы зимы соберутся известные повара и фермеры из Подмосковья, фольклорные музыкальные коллективы и аниматоры. Здесь можно будет продегустировать варенья, мед и джемы, попробовать домашние блины, слепить пельмени или приготовить сыр качотта. Самая яркая часть фестиваля — сожжение чучела Масленицы — запланирована 26 февраля в 15:00. Также в программе выходных — песни, танцы и молодецкие забавы.

Праздничная программа пройдет в эти дни и на гастроплощадке перед «Рестомаркетом». Гостей с 15:00 до 17:00 ожидают старинные игры: хоровод, перетягивание каната, метание валенка и другие состязания на ловкость и силу. Ведущие-скоморохи проведут театрализованное представление и расскажут об обычаях Масленицы. В ярмарочных домиках все желающие смогут угоститься блинами с различными начинками и согревающими напитками.

Для тех, кому не терпится полакомиться традиционным масленичным блюдом, всю неделю в кафе на территории ВДНХ действуют специальные предложения по блинам разных видов с начинками. Праздничное меню подготовили «Свадьба соек», «Оттепель», «Домик в саду», «Андерсон на даче», «Риччи Каприччи», «Шеволь», «Московское небо», «Спецбуфет», «На шпажках», «Городская ферма», «Ребрышки и крылышки» и другие заведения.

Также, до 26 февраля в «Союзмультпарке» запланирована большая интерактивная программа. Гостей ожидают викторины, квест от Вовки из «Тридевятого царства» и Василисы Прекрасной и мастер-классы по созданию мультблинов. Также в честь праздника в мультимедийном центре покажут специальную серию «Нового Простоквашино», где каждый персонаж любимого мультика приготовит блины по своему рецепту.

Побывать на «НеоНовой Масленице»

В воскресенье, 26 февраля, на катке и площади Промышленности пройдет «НеоМасленица» — праздник проводов зимы в необычном формате, который переосмысляет старинные обычаи и объединяет их с современностью. Старт праздника запланирован на 17:30.

На катке в это время покажут спектакль «Легенда о НеоНовой Масленице» о батюшке Солнце, матушке Метелице и дочке Маслене. Артисты в необычных костюмах с традиционными элементами представят совершенно новую версию истории праздника. Затем для гостей выступят профессиональные фигуристы. Также запланированы танцевальное шоу и интерактивная программа.

На площади Промышленности традиционные масленичные гуляния пройдут с музыкальным сопровождением в современной обработке. В 17:30 здесь состоится интерактивный спектакль «НеоМасленица». После гостей пригласят принять участие в играх и хороводах с участием профессиональных аниматоров.

Также опытные преподаватели для всех желающих проведут творческие мастер-классы по изготовлению оберегов и полигональных масок, росписи стаканов и чехлов на документы.

Узнать об истории и традициях Масленицы

В павильоне «Рабочий и колхозница» 25 февраля в 12:00 состоится кукольный спектакль «Масленица». Создатели представления вдохновлялись мотивами народных лубочных картинок и стихов. В постановке будет много смеха, живой музыки и песен. Дети и взрослые узнают о традициях празднования Масленицы и погрузятся в атмосферу широкой ярмарки.

В Музее славянской письменности «Слово» 25 и 26 февраля пройдут веселые интерактивные экскурсии «Масленица идет — в Музей «Слово» зовет!». Здесь посетителям расскажут, почему каждому дню масленичной недели соответствуют разные традиции и ритуалы. Также проведут экскурс в историю празднования Масленицы в царской России. В конце всех ожидает игровая программа. Первые сеансы запланированы на 11:00.

Музей приглашает 25 февраля в 15:00 на литературно-творческое занятие «Блины». Экскурсовод-лектор Государственного музея Л.Н. Толстого и педагог Марина Воднева разберет рассказ Антона Чехова «Блины» и расскажет о развитии «куклоделия». Также каждый участник встречи сделает на память тряпичную куколку-чучело Масленицы.

26 февраля в 14:00 здесь состоится лекция-концерт «Масленичные песни и обряды» филолога-лингвиста, этнографа, участника и лауреата многих фольклорных фестивалей и конкурсов Александра Маточкина. Участники будут разбирать, слушать и петь хором масленичные обрядовые песни разных уголков России.

Отправиться в экопутешествие и сделать сувениры

В павильоне «Геология» пройдет праздничная программа Биологического музея им. К. А. Тимирязева. Гостей ждут в субботу, 25 февраля, в 13:00 на лекцию «Растения на службе человека». Научные сотрудники расскажут, что ели на Руси, когда не было картошки, и почему рожь очень вынослива. В 14:00 здесь начнется мастер-класс «Куколка из лыка», где своими руками можно будет сделать популярный атрибут масленичных гуляний.

А в павильоне «Пчеловодство» 26 февраля в 14:00 проведут мастер-класс «Масленичные подарки». Участники сделают своими руками свечи и игрушки из натуральных материалов — вощины и лыка.

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