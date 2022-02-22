Блогер Валерия Чекалина устроила масштабный День Рождения своему мужу

Семья популярных блогеров – Валерия и Артем Чекалины – неизменно продолжают устраивать друг другу сюрпризы на Дни Рождения, ведь главное в жизни – это эмоции.

20 февраля Артему Чекалину исполнилось 31, и Лерчек решила устроить шокирующий сюрприз.

Отправив мужа в его День Рождения с друзьями, команда помощников начала занимать дислокацию и готовится к имитации нападения. Артем, недовольный общественной баней, в расслабленном настроении вышел на порог и его, как в хорошем боевике, скрутили четверо омоновцев, одели мешок на голову, с заломленными руками посадили в машину. Камеры, съемки и смех жены: «Это твоя тачка!».

Все подписчики ребят давно знали, что именинник мечтает о Мерседесе Гелендваген, который и оказался конечной точкой столь необычного сюрприза-подарка.

«Прости Артем! Но зато какой подарок!!! Перед захватом меня спросили «А у вашего мужа как со здоровьем? Но я рада, что ты получил такие эмоции!», – рассказала Валерия Чекалина.

На этом сюрпризы для именинника не закончились. На торжественный ужин с друзьями в их дом был приглашён Баста, который дал полноценный концерт.

«Сказать , что я в шоке — это ничего не сказать! Баста для меня всегда был недостижимым кумиром, а сейчас он у меня дома!», – рассказал Артем Чекалин.

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