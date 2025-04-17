«Блогеры взаперти»: Тимур Батрутдинов, Екатерина Шкуро и DAVA наслаждаются деревенским бытом

В сюжете комедийного сериала «Блогеры взаперти» звёзды Comedy Club Тимур Батрутдинов и Екатерина Шкуро играют семейную пару популярных блогеров, наказанных за неуплату налогов. А популярный рэпер и блогер DAVA (Давид Манукян) появляется в образе их продюсера, который постоянно придумывает сомнительные схемы обхода проблем. Производство – «Кинокомпания братьев Андреасян» и ТНТ, режиссер – Гарик Петросян («Букины», «Бедный олигарх», «Мендельсон»).

Блогер-миллионник Ольга Малиновская (Екатерина Шкуро) и её муж, блогер Давид (Тимур Батрутдинов), за неуплату налогов попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без телефонов и интернета. Продюсер Артур (Давид Манукян) советует придумать, как нейтрализовать браслеты, с которыми обязаны ходить блогеры, и бежать в Беларусь, откуда он сможет переправить их в Мексику. Но все попытки бежать заканчиваются неудачами: то кузнец травмирует Давиду ногу, то пьяная Оля на тракторе перебивает газопровод, и вся деревня остается без газа, то Давида бьёт током, то сбегает местная гордость, бык Борька. Однако следователь говорит блогерам, что если местные напишут на них положительные характеристики, то он переведёт их под домашний арест обратно в роскошную московскую квартиру. Попытки интегрироваться в деревенский быт начинают коренным образом менять их жизнь и ценности.

«“Блогеры взаперти” — это комедия про наш новый фольклор. Про инфлюенсеров, хайп и попытки остаться на волне даже тогда, когда у тебя на ноге браслет, а вместо подписчиков — тракторист, участковый и следователь. Мне важно делать истории, которые говорят со зрителем здесь и сейчас. Мы живём в мире, где всё меняется очень быстро, и зритель больше не хочет смотреть сериалы “про вчера”. Он хочет про сегодня. Про то, что его действительно касается. “Блогеры взаперти” — именно такой проект: актуальный, острый, местами даже дерзкий, но при этом добрый и живой. Это история о столкновении двух миров — интернета и реальности — и о том, что из этого может получиться», — говорит продюсер Сарик Андреасян.

«С режиссером сериала «Блогеры взаперти» Гариком Петросяном мы познакомились на съемках сериала «Бедный олигарх-2», куда Гарик пригласил меня сыграть отрицательного персонажа. Чтобы увидеть во мне злодея, нужно иметь врожденное чувство иронии. И когда он позвал меня в «Блогеры взаперти», я согласился не задумываясь. С Гариком легко работать – он слышит, дает импровизировать и разгоняет юмор вместе с артистом. Тема сериала – свежая. Его основные теги: блогеры, налоги, неуплата, домашний арест, место прописки, деревня, браслет, попытка побега. Автор идеи и исполнитель одной из главных ролей – Давид Манукян (Дава). Моя партнерша – Катя Шкуро, известный блогер и резидент Comedy Club, а после съемок в сериале еще и мой краш. Про сериал «Блогеры взаперти» от первого лица: весело, трогательно и приключенчески», – комментирует исполнитель роли Давида, актёр Тимур Батрутдинов.

«Для меня “Блогеры взаперти” — это история о том, как человек, привыкший к лайкам и рилсам, оказывается в мире, где важнее не количество подписчиков, а то, как ты умеешь общаться с людьми по-настоящему. Моя героиня Оля сначала воспринимает деревню как каторгу, а потом вдруг обнаруживает, что здесь есть тепло, искренность и своя правда. Этот сериал очень смешной, но при этом он о чём-то важном. И за это я его особенно люблю», – делится впечталениями актриса Екатерина Шкуро.