«Бобок». Премьера в Театре Российской Армии

3 декабря 2021 года на экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля «Бобок».

Со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского прошло 200 лет. Его произведения – величайший вклад в сокровищницу мирового искусства, они по-прежнему актуальны и интерес к ним не угасает. Во всех его работах главная тема – человечность. В 2021 году юбилей писателя отмечается под эгидой ЮНЕСКО.

«Если очень долго повторять слово «бобок», можно заработать припадок «особенной грусти», но спектакль не об этом. Это фантасмагория, путешествие «одного лица» по душам других людей, «иным» мирам, – делится Сергей Тонышев, режиссер спектакля. – В основе спектакля лежат: рассказ «Бобок», «Дневники писателя» и несколько глав романа «Братья Карамазовы» – ими мы вдохновлялись, сочиняли этюды, сталкивали взгляды и мысли персонажей по поводу нашего мира, а Фёдор Михайлович нам подсказывал».

В ролях: Александр Макаров, Дмитрий Оболонков, Даниил Штейн, Максим Чиков, Юрий Сазонов, Мария Шмаевич, Диана Борина.

Режиссер постановки Сергей Тонышев, выпускник Российского института театрального искусства – ГИТИС, курс Сергея Женовача. Зрителям знакома его постановка «Моя жизнь» на новой сцене МХТ им. А. П. Чехова.

Сценография главного художника театра Российской Армии Анастасии Глебовой. Над костюмами работает художник Константин Шамрин. Художник по свету Александра-Виктория Чаян. Музыкальное оформление – Сергей Тонышев.

Премьера спектакля 3 декабря в 19:30, а также 4 декабря и 16 января в 18:30. Подробности и билеты на сайте театра.

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