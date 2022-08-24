«Бодо Бородо» стартует на канале «Мультиландия»

С 22 августа детский развлекательный телеканал «Мультиландия» запускает показ популярного анимационного сериала «Бодо Бородо», созданного в партнерстве ГК «Рики» и онлайн-кинотеатра IVI.

«Бодо Бородо» – это комедийный образовательный проект для всей семьи, в котором главный герой, лучший учитель в мире Бодо Бородо, вместе со своими помощниками морфами облетит весь мир, дойдя до самых отдалённых уголков планеты, а также познакомит маленьких зрителей с буквами и поможет освоить навыки чтения.

Стоит отметить, что «Бодо Бородо» становился лауреатом и номинантом более 10 российских и международных фестивалей. В 2018 году проект победил в категории «Стартап» по решению жюри IV Национальной анимационной премии «Икар». Три года подряд «Бодо Бородо» был номинантом Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, а в 2019-м – Международного фестиваля анимационных фильмов «Крок». Проект представляли на международных площадках Китая, Индии и других стран.

Выполняя образовательную и развлекательную функции, сериал «Бодо Бородо» поможет родителям в системном обучении ребёнка широкому спектру дисциплин и наук, что будет способствовать развитию речи, логики и креативности и станет самым необычным учебным пособием в мире.

Сериал «Бодо Бородо» будет транслироваться на телеканале «Мультиландия» ежедневно в 17.30 по московскому времени.

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