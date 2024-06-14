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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Богатырская»: MIA BOYKA представила новую патриотическую песню

editor
By editor
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mia boyka

Трендсеттер молодежи и мастер трансформации MIA BOYKA выпустила трек, непохожий на ее предыдущие работы: «Богатырская» — музыкальная история о любви к России и патриотизме в самой современной интерпретации.

Это композиция, которая восхваляет величие необъятных просторов нашей земли, запах полевых цветов и песни морских ветров, напоминая о силе, чистоте и невероятной красоте русской души.

«Ох, да силушка твоя
Богатырская,
Только душенька твоя,
Как слеза, чистая.
Над тобой солнце взойдет
Золотистое,
Ах, люблю тебя,
Россия моя!»

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