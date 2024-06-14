«Богатырская»: MIA BOYKA представила новую патриотическую песню

Трендсеттер молодежи и мастер трансформации MIA BOYKA выпустила трек, непохожий на ее предыдущие работы: «Богатырская» — музыкальная история о любви к России и патриотизме в самой современной интерпретации.
Это композиция, которая восхваляет величие необъятных просторов нашей земли, запах полевых цветов и песни морских ветров, напоминая о силе, чистоте и невероятной красоте русской души.
«Ох, да силушка твоя
Богатырская,
Только душенька твоя,
Как слеза, чистая.
Над тобой солнце взойдет
Золотистое,
Ах, люблю тебя,
Россия моя!»