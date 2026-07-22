Болдинская усадьба Татищева: реставрация по старым фото

В нижегородском Болдино, где когда-то в ссылке создавался первый академический труд по русской истории, начинается новый этап жизни главной усадебной постройки. Реставрация дома Василия Никитича Татищева, ныне памятника федерального значения, получила одобрение Главгосэкспертизы России. Проект опирается на подлинные архивные чертежи, сохранившиеся фотографии и детальные описи имения — работу по его подготовке эксперты называют сложной и кропотливой.

Здание, возведённое в традициях позднего провинциального барокко, изначально задумывалось как вытянутый прямоугольный объём с цоколем, двумя ризалитами, антресолями и изящным бельведером. Реставраторы намерены бережно сохранить существующую объёмно-планировочную структуру и высотные отметки, вернув памятнику исторический облик. По словам главного эксперта проекта Александра Малахова, сегодняшние решения максимально деликатны: будут восстановлены разрушенные участки стен, угловые лопатки, анфиладная разбивка первого этажа, а также раскрыты оконные проёмы, которым вернут исходные габариты.

Судьба усадьбы тесно переплетена с биографией самого Татищева. Болдино было пожаловано его отцу в 1697 году, и именно здесь будущий государственный деятель возвёл первый деревянный особняк. Однако последние пять лет жизни Василий Никитич провёл в этих краях уже в статусе ссыльного. В письмах той поры он называет Болдино «деревней малолюдной» и глухой, жалуется на опасность разбоев, а свой барский дом характеризует как «деревянное и тесное строение». Опасаясь пожаров, учёный держал большую часть архивов в Москве, выписывая их по мере надобности.

Позднее имение перешло к сыну Евграфу, а затем к внуку Василию Евграфовичу. В описи, составленной при вступлении в наследство последнего, уже фигурирует каменный двухэтажный дом с флигелями и хозяйственными постройками. Именно в 1780-е годы, при сыне Евграфа, и был возведён тот самый главный корпус, который сегодня ждёт реставрации.

Ценнейшим подспорьем для проектировщиков стала подробная опись имения 1819 года — она создавалась в связи с распродажей болдинского имущества за долги. Затем усадьба не раз меняла хозяев. После революции в главном доме разместили детский санаторий имени Володарского, а в годы Великой Отечественной историческая застройка серьёзно пострадала — Болдино оказалось в зоне оккупации и было освобождено только в ходе Московской битвы.

Настоящее научное изучение усадьбы стартовало в 1960-х под руководством знаменитого архитектора-реставратора П.Д. Барановского. Итогом его работ стало признание могилы Татищева и самой усадьбы памятниками республиканского значения. Теперь же проект идёт дальше: кроме реставрационных работ, предусмотрено приспособление здания к современному использованию. Общая площадь объекта превысит три тысячи квадратных метров, при этом этажность составит четыре уровня, включая цокольный.

В ходе обновления разберут поздние перегородки, восстановят каменную облицовку цоколя, устроят новые лестницы, эксплуатируемую кровлю с балюстрадой, парадное крыльцо, боковые входы и центральный аттик. Появятся металлические навесы над входами, современные инженерные системы безопасности и кондиционирования. Фасадам вернут спокойный охристый оттенок — именно такая цветовая гамма была характерна для архитектуры XVIII века. Заказчиком выступает АНО «Музей истории военной формы», а генеральным проектировщиком — ООО «Красные ворота».

Обновлённое Болдино обещает стать не только бережно сохранённым свидетельством прошлого, но и полноценным культурным пространством, где история заговорит на языке подлинных форм и фактур.