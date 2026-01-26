Более 10 миллионов просмотров набрали участники Первого Международного форума цифрового театра

В Интернете завершился Первый Международный форум цифрового театра «О театр, ты — мир!». В рамках форума была создана 21 цифровая постановка на русском языке с участием актеров и режиссеров из России, Азербайджана, Грузии, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, ОАЭ, Сербии, Узбекистана, Швейцарии и Франции. Проект был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Форум представил все разнообразие русской и мировой культуры: от постановок по произведениям Гоголя, Островского, Толстого, Пушкина и Жана Ануя до современной драматургии, например, повестей и пьес Дины Сабитовой и Владимира Зуева.

В настоящее время в социальных сетях форума проходил голосование за “Приз зрительских симпатий”, в котором могут принять участие все желающие.

Форум вызвал живой интерес аудитории — постановки и их обсуждения с участием театральных критиков посмотрели более 10 млн человек.

В рамках форума вышло также 20 лекций, посвященных тем или иным аспектам театрального искусства. Например, лекция театроведа, доцента Школы-студии МХАТ Павла Руднева на тему советской поствоенной пьесы или лекция сербской актрисы Веры Муйович про работу актера над моноспектаклем.

«Наш проект показывает, что несмотря на все сложности современной общественно-политической обстановки, цифровая среда позволяет делать по-настоящему международные авторские коллаборации, объединять людей по всему миру и давать зрителям свободный доступ к современному интересному русскоязычному контенту. Это особенно важно для той части внутренней и зарубежной аудитории, которая живет на территориях, где отсутствуют театры. А таких, между прочим, более 70 млн человек», — считает Яна Балачевцева, генеральный продюсер Первого Международного форума цифрового театра «О театр, ты — мир!».

Все вышедшие постановки и материалы доступны для бесплатного просмотра в социальных сетях форума