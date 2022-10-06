Более 100 человек стали победителями и призерами конкурса «Новатор Москвы — 2022»

В столице объявили лауреатов ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы». На участие в нем поступило более тысячи индивидуальных и коллективных заявок. В финал вышли авторы 36 инновационных проектов. Главной награды удостоены создатели 18 решений.

«Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории. Премия вручается уже третий год подряд и за это время объединила больше 3,2 тысячи изобретателей. Они развивают проекты в ключевыхсферах — от промышленности и строительства до транспорта и медицины. В 2022 году победителями и призерами стали 114 человек. От лица Правительства Москвы поздравляю вас с заслуженной наградой», — сказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Участники конкурса соревновались в трех номинациях: «Проект будущего» — для авторов инновационных идей, «Меняющие реальность» — для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок, и «Лидеры инноваций» — для производителей серийной продукции, которая уже нашла своего покупателя. В каждой номинации было выделено шесть направлений: «Благоустройство и строительство», «Промышленность», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

В числе победителей в номинации «Меняющие реальность» — коллектив во главе с Федором Беломоевым,создавший устройство для коммуникации людей с одновременными нарушениями зрения, слуха и речи. Компактный гаджет переводит текст, набранный по принципу шрифта Брайля, в синтезированную речь и наоборот.

Лауреатами в этой же номинации стали сотрудники компании под руководством Бориса Козлова, разработавшие новейший строительный 3D-принтер. Он позволяет возводить малоэтажные дома, а также печатать элементы зданий и бетонных конструкций.

В номинации «Проект будущего» наградой отмечен Иван Захаров, автор перспективной концепции изготовления одноразовой посуды из биоразлагаемого сырья. Предложенный им материал превосходит существующие аналоги по многим качествам.

В номинации «Лидеры инноваций» премию получил коллектив компании под руководством Натальи Лобкаевой. Там изобрели платформу для получения реагентов и биокомпонентов, которые используются в инновационных медицинских изделиях. Это дает возможность лечить тяжелые заболевания, создавать биосинтетические кости и искусственные кровеносные сосуды для регенеративной медицины.

В той же номинации награды удостоены разработчики отечественного машинного масла и смазочных материалов. Технология на основе ионов меди, внедренная кандидатом технических наук Сергеем Мамыкиным, значительно снижает износ деталей и увеличивает ресурс транспортного средства.

Премия «Новатор Москвы» учреждена Сергеем Собяниным и вручается с 2020 года. Она призвана стимулировать разработку и широкое применение новаторских решений, которые повышают качество жизни.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.