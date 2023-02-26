Более 100 обучающих программ проведет в 2023 году центр «Мосволонтер»

В 2023 году ресурсный центр «Мосволонтер» проведет больше 100 тренингов, мастер-классов и занятий по развитию компетенций. Они могут быть полезны как для постоянных участников сообщества, так и только начинающих, отметила заммэра Наталья Сергунина. Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате.

«Для новичков занятия начинаются со знакомства. Им рассказывают о волонтерском движении столицы, а затем предлагают выбрать направление, в котором они хотели бы развиваться, — культурное, событийное, спортивное, патриотическое или другое. Опытные наставники помогают освоить азы и делятся историями из практики. Участниками тренингов и мастер-классов могут стать москвичи любого возраста, будь то студенты или люди старшего поколения», — пояснила Наталья Сергунина.

Одна из самых востребованных программ — «Включайся!». Она знакомит новичков с основами волонтерской деятельности и базовыми навыками. Желающих присоединиться к ней так много, что в этом году открыт дополнительный набор.

Уже стартовали профильные онлайн-курсы по культурному и экологическому волонтерству. В ближайшее время планируется также охватить темы инклюзивного, зоо - и медиаволонтерства.

Постоянно повышать квалификацию нужно и наставникам: правильно составлять планы развития компетенций, структуру занятий. Для этого они проходят углубленный курс «Обучай».

Интенсивы «Основы волонтерской деятельности», «Социальное проектирование» и некоторые другие можно проходить онлайн. Главное — исправно выполнять задания и не пропускать занятия. В электронной библиотеке ресурсного центра «Мосволонтер» доступны полезные материалы и методические пособия.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.