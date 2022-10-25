Более 1,5 тысячи посетителей ждут подмосковные муниципальные музеи на мероприятия в рамках акции «Ночь искусств»

4 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». Ее мероприятия в этом году приурочены ко Дню народного единства и посвящены теме «Наши традиции». Более 30 муниципальных музеев Московской области подготовили к акции специальные программы. Ожидается, что их участниками станут свыше 1,5 тысяч жителей и гостей региона.

Историко-художественный музей г.о. Домодедово пригласит на встречу с представителями общественной организации «Домодедовский краевед» и выставку московских художников Владимира Дудкина и Светланы Архо.

Посетителей Егорьевского историко-художественного музея ждет интерактивная программа «Доход не бывает без хлопот», а в музейно-выставочном комплексе г.о. Люберцы пройдет выставка «Традиции родного края, исторические одежды родного края».

В музее С.И. Танеева в Дютькове Одинцовского г.о. состоится концерт классической музыки, на котором прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, пройдут мастер-класс «Осенние фантазии» по изготовлению открытки с использованием природных материалов, а также кинолекторий «У истоков российского синематографа», на котором расскажут о зарождении и становлении отечественного и мирового кино в начале ХХ века.

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» г.о. Подольск откроется выставка «Из века в век переходя….», на которой представят картины местных художников и учащихся Детской художественной школы микрорайона Климовск.

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