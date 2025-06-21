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Более 150 российских фильмов и сериалов представили на Шанхайском кинорынке​​​​​​​​​​​​​​​​

editor
By editor
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В Шанхае (КНР) стартовало одно из крупнейших событий в международной киноиндустрии – Шанхайский международный кинорынок Shanghai International Film&TV Market. Мероприятие собрало ключевых игроков не только азиатской медиандустрии, но и представителей региона MENA и ряда стран Европы. РОСКИНО организовало на кинорынке в Шанхае зонтичный стенд, объединяющий 15 российских кино- и анимационных компаний, которые представят более 150 проектов.

Shanghai International Film&TV Market впервые объединит два рынка (с фокусом на кино и ТВ), ранее проводившихся в Шанхае отдельно. Изменение формата делает площадку более эффективной для экспортеров; ожидается не менее 200 экспонентов из разных стран и более 7 000 участников. География экспонентов включает Китай, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, другие страны Юго-Восточной Азии, а также Иран, Саудовскую Аравию, страны Европы и СНГ. Мероприятие пройдет сразу после Шанхайского международного кинофестиваля.

«Впервые российская киноиндустрия представит рекордное количество проектов – более 150 – в рамках офлайн-стенда на международном кинорынке. Китай всегда был для нас одним из ключевых партнеров, нас объединяют не только деловые, но и культурные проекты, и учитывая, что 2024-2025 гг. – это Годы культуры России и Китая, наше взаимодействие значительно усилилось. Шанхайский рынок является своего рода «индустриальным барометром» китайского кинорынка, и мы надеемся узнать больше о текущих трендах в Китае, предпочтениях аудитории, перспективах, ну и, конечно, рассчитываем на новые сделки», – говорит генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Одним из эксклюзивных проектов на Шанхайском кинорынке стал документальный фильм от холдинга ВГТРК «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» с интервью Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое он дал в своей кремлевской квартире. Зрителю впервые открываются личные пространства главы государства. Учитывая недавний государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и в целом теплые взаимоотношения двух лидеров, данный проект вызовет интерес покупателей контента из КНР и других стран.

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