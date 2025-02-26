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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Более 190 работ поступило на творческий конкурс «Дорога к звёздам»

editor
By editor
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дорога к звездам
«На пыльных тропинках далёких планет, нам встретятся наши коты». © NESNOVA™ VIPART24.RU

Творческий конкурс для художников и литераторов «Дорога к звёздам» за месяц получил более 170 работ от образовательных организаций и индивидуальных участников со всей России.

По факту, предварительный отбор прошло около 120 работ из 14 областей и 32 городов России – от Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы до Хабаровска. Начали поступать работы и из зарубежных стран – Иран, Таджикистан и Республика Молдова.

– География конкурса производит впечатление для проекта, который, что называется, «только-только стартовал», – говорит председатель Оргкомитета конкурса «Дорога к звёздам» Ольга Неснова.

Качество работ юных художников высокое. Радует не только техника исполнения живописных и графических работ, но и авторский замысел. Что касается литературных произведений, в них Оргкомитет конкурса смотрит, в первую очередь, на оригинальность сюжета. Стихи и рассказы юных писателей и поэтов не только соответствуют тематике конкурса, но и имеют высокий уровень, учитывая возраст участников конкурса.

Реализуя конкурс «Дорога к звёздам», организаторы ставят масштабную задачу – популяризация науки, техники, космических и исследовательских программ, изобразительного и других видов искусств жанра научной фантастики, а также технического и гуманитарного образования. И это не удивительно, т.к. конкурс «Дорога к звёздам» проводится в рамках Культурно-просветительской программы «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK».

«Для нашей редакции, COSMOTRACK – новое масштабное направление деятельности на ближайшие 10 лет», – говорит Ольга Неснова.

«Официальный старт Программы был дан 1 января 2025 года, конкурс «Дорога к звёздам» начал приём заявок с 15 января… 22 января была принята первая работа из Красноярска. Но, подготовка к запуску Программы началась еще прошлом году. Была создана концепция, выпущен тематический календарь, подготовлена и проведена выставка плакатов в московском парке им. Ю. Лужкова. Кстати, выставку посмотрело около 20 тыс. посетителей парка», – рассказывает Ольга Неснова. – «Сегодня мы стоим в самом начале пути. В рамках Программы предусмотрены не только конкурсные мероприятия, но и творческие встречи, тематические лекции и беседы, создание тематических антологий, научно-популярных изданий и многое другое».

На 2026 год Организаторы конкурса рассматривают возможность участия и представителей других творческих дисциплин – музыкантов, фотографов и дизайнеров.

«Дорога к звёздам» открыта для всех. Участвовать в нём могут все желающие в возрасте от 7 лет.

Принять участие просто: сайт cosmotrak.ru. Меню: COSMOTRACK – Документы – Положения. Ознакомиться с Положением, заполнить сопутствующие документы и отправить вместе с работами на электронную почту Оргкомитета: info@cosmotrack.ru

Конкурс проводится Творческой мастерской бренда NESNOVA™ при участии Медиа группы АртМосковия и партнёров.

Напомним, что подведение итогов первой сессии конкурса, в ходе которой будут определены лауреаты, состоится в канун Дня космонавтики и авиации – с 1 по 15 апреля, а сам конкурс на этом не заканчивается – проводится непрерывно, квартальными сессиями до конца года.

Лауреаты Гран-При будут объявлены уже из числа победителей по итогам 2025 года.

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