Более 20 художников представят свои работы на Чувашской биеннале современного искусства

Чувашская биеннале современного искусства, которая пройдет в Чебоксарах с 8 по 30 октября 2022 года, подвела итоги открытого конкурса для художников. Кураторы и оргкомитет отобрали 24 художника, которые представят свои работы в рамках выставочной части биеннале.

Дарья Григорьева. Из видеопроекта «Нейромифология»

Тема биеннале «Икс Историй: память о будущем» отсылает ко множеству рассказов, мифов и поверий, из которых сегодня состоит культурное и этнографическое наследие Чувашской Республики, а также к тому, как из всего этого мы можем конструировать наше общее будущее.

«В рамках открытого конкурса мы не ограничивали художников, они могли подать заявку на участие как с уникальным проектом, так и предложить уже реализованный или планируемый к реализации проект, соответствующий теме биеннале. Всего мы получили более 250 заявок от художников со всей России. В рамках выставочной части биеннале финалисты конкурса представят свои работы, выполненных в разных техниках: фотография, вышивка, керамика, видеоарт, живописные фризы, коллекции одежды и аксессуаров, видеоперформансы и скульптурные инсталляции, принты с текстами, созданными нейросетью и др. Мы рады, что художники заинтересовались темой биеннале и присоединились к размышлениям о том, как сегодня возможно воссоздать пространство историй, которые мы проживаем и переживаем каждый день, как это соотносится с прошлым и формирует наше общее будущее», — рассказала Юлия Константинова, руководитель Чувашской биеннале современного искусства.

Среди наиболее ярких работ, которые будут представлены на биеннале, — проект «Шойа» объединения художников «Багрянка» (Алексей Рябов, Ольга Городенская, Oks Rudko, Ирина Турченко и др.) — серия графических работ, формирующих образный ряд и впечатление о Верхнем Поволжье. Художественный материал представляет несуществующие каталоги, монографии, фотоархивы, в которые добавлены отдельные немногочисленные элементы нон-фикшн хроники. Для визуализации материала используется компьютерное 3д-моделирование.

Дарья Григорьева представит проект видеоарта «Нейромифология», который предполагает создание образов нейросетями на основе словесного описания. Тем самым художница добивается того, что итоговая картинка лишена опыта человеческой жизни и каких-либо стереотипов.

Елизавета Шаплина презентует на биеннале проект «Песнь» — рассказ об истории семьи, символ неугасающей памяти о прошлом, традициях и культуре чувашского народа. В качестве основных материалов используется прозрачное стекло и жженое дерево, а тихий едва слышный звук чувашских старинных песен как будто переплетается с образами на фотографиях.

К участию в Чувашской биеннале также приглашены следующие художники: Алексей Павлов, объединение художников «Багрянка» (Алексей Рябов, Ольга Городенская, Oks Rudko, Ирина Турченко и др.), Полина Серафимова, Диля Гарифжанова, Дарья Григорьева, Эдуард Кулемин, Елизавета Шаплина, Татьяна Лисицына, Праски Витти, творческая группа «ЭМНОЮМНО» (Кучыран Юри и Жон-Жон Сандыр), Вячеслав Никулин, Юлия Голованева, Екатерина Ефимова, Анастасия Сильвестрова, Наталия Федорова, ПРОВМЫЗА (Сергей Проворов, Галина Мызникова), Александра Михайлова, Андрей Рылов, Михаил Садовников, Татьяна Литова, Даниел Литов, Татьяна Андреева, Сергей Потеряев, Ксения Попаренко, Полина Миронова, Лиля Ким, Лисицына Дарья и Яворская Яша.

Перечень всех художников и их работ опубликован на официальном сайте https://chuvashbiennale.com/artists и в группе vk.com/chuvashbiennale.

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