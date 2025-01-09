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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваБолее 200 детей стали участниками квеста «Генерал Мороз» в Музее «Г.О.Р.А.»

Более 200 детей стали участниками квеста «Генерал Мороз» в Музее «Г.О.Р.А.»

editor
By editor
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Более 200 детей стали участниками квеста Генерал Мороз в Музее Г.О.Р.А.
Фото © пресс-служба Музея Победы

Свыше 200 детей приняли участие в новогодней интерактивной программе «Генерал Мороз», которая прошла в филиале Музея Победы на Поклонной горе — Музее «Главные Оружейные Реликвии Армии». Всего за время зимних каникул состоялось 8 исторических квестов.

«Программа посвящена событиям декабря 1941 года. Квест проходил по локациям нашей уникальной экспозиции, где гости могли погрузиться в события далекого прошлого и встретиться с героями тех событий. Реконструкторы помогали воссоздать атмосферу военных лет, а также рассказывали, как даже во время войны жители нашей страны встречали Новый год», — отметили в Музее Победы.

Новая программа была специально подготовлена для семейного отдыха, ее участниками могли стать не только дети, но и их родители. Во время часового путешествия по интерактивной экспозиции филиала Музея Победы гости оказывались в солдатском блиндаже и санитарном вагоне, знакомились с медсестрой и летчиком и, конечно, встречались с Генералом Морозом, который рассказал об обороне Москвы и о том, как во время Великой Отечественной войны отмечали Новый год на передовой и в тылу. Гости не только могли увидеть уникальные образцы военной техники времен Второй мировой, но и посмотреть кинохронику военных лет.

А в завершение программы всех участников ждало дружеское чаепитие с баранками и веселый хоровод возле красавицы-елки. У всех желающих также была возможность сделать памятное фото с Генералом Морозом и бойцами Красной Армии.

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