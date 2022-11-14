Более 230 учреждений культуры Москвы приглашают на день открытых дверей

19 ноября москвичей и гостей столицы приглашают на единый день открытых дверей, который пройдет в городских библиотеках и культурных центрах. Для посетителей проведут познавательные лекции и экскурсии, желающие смогут посмотреть спектакли и послушать концерты, узнать о книжных новинках, посетить художественные выставки и многое другое, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. Полный список мероприятий — на сайте проекта «Мосразвитие». На некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться.

«В этот раз к единому дню открытых дверей присоединится более 230 библиотек и культурных центров. Они презентуют посетителям свои программы, предложат принять участие в пробных занятиях и мастер-классах, помогут подобрать хобби. В конце лета на такой же познавательной акции побывали 44 тысячи человек», — отметила Наталья Сергунина.

Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова (ул. Сущевская, дом 14) в 12:00 приглашает на экскурсию по городской усадьбе Николая Третьякова, где и находится сама библиотека. Посетителей познакомят с историей объекта культурного наследия, с архитектурой и сохранившимися интерьерами. Гостям расскажут о жизни и творчестве художника-мариниста Алексея Боголюбова и о том, как в здании появилась читальня. В доме культуры «Восход» (ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 1, корп. 2) в то же время для детей пройдет представление в технике песочная анимация. А после спектакля каждый сможет научиться создавать так называемые живые картины.

Библиотека №221 имени Р.И. Рождественского (ул. Авиаторов, д. 7) в 14:00 приглашает горожан на представление театра-студии «Маски». Актеры представят одноименную постановку, которая стала лауреатом Всероссийского кинофестиваля позитивного кино в номинации «Лучший музыкально-пластический спектакль». В детской библиотеке №145 (ул. Мусы Джалиля, д. 34, к. 4) в 15:00 состоится игра-квест «История стекольного завода в Царицыно». Участники узнают его историю и познакомятся с изделиями, которые там раньше производили. В культурном центре «Новослободский» (ул. Сущевский Вал, д.10А, стр. 2) в 15:00 для посетителей проведут научное шоу, к которому они смогут присоединиться. Ребятам предложат создать ретро-открытки, а еще там выступят ансамбль «Ad libitum» из детской школы искусства имени Д.С. Бортнянского.

В культурном центре «Меридиан» (ул. Профсоюзная, д. 61) в 17:00 пройдет мастер-класс по акробатике и жонглированию для детей от 6 до 12 лет. Юным посетителям помогут освоить простые элементы, например колесо, развить ловкость и координацию. В 18:00 библиотека имени А.Н. Толстого (Кутузовский пр-т, д. 24) организует встречу с современной российской писательницей Александрой Марининой. В это же время центральная библиотека имениН.А. Некрасова (ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14) проведет экскурсию по своему редкому книжному фонду, в котором насчитывается более 15 тысячи изданий XVII–XXI веков.

Городская акция «Единый день открытых дверей» проводится в столице с 2017 года. Ее цель — информировать горожан о возможностях для самореализации, которые предоставляют посетителям столичные учреждения культуры. В них регулярно проходят творческие и познавательные мероприятия: лекции, открытые встречи, а также уроки профессионального мастерства и многое другое.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.