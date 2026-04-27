Более 4 000 творческих работ поступило на фотоконкурс Минобороны России «Мир глазами детей»

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе (ЦДРА) состоялась церемония награждения победителей V Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Мероприятие организовано ЦДРА при поддержке Главного военно‑политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.

Традиционно конкурс демонстрирует большой интерес со стороны юных фотолюбителей: в адрес оргкомитета поступило более 4 000 работ из 81 региона страны.

В 2025 году список номинаций был расширен — их стало пять. Это позволило участникам продемонстрировать свои таланты в разных жанрах и направлениях фотографии. Номинации, следующие: «Дружба народов России: взгляд сквозь объектив», «Мир животных и растений», «Спорт в кадре», «На службе Отечеству», «Родина моя».

Работы оценивало компетентное жюри, в которое вошли профессиональные фотографы, общественные деятели, представители Минобороны России и СМИ.

«Я рад, что многие молодые люди увлекаются фотографией. Фотография продлевает жизнь и сильно расширяет кругозор. Мне очень понравился снимок Кондратьевой Николь. Это прекрасная фотография православного храма. Но мне ближе репортажные снимки, поскольку я сам репортажник, и фотография Дмитрия Криличука «Забота» понравилась мне больше всего. Но коллективный взгляд жюри — это истина, и победил тот, кто победил. Поэтому я ещё раз поздравляю всех участников конкурса, рад, что вы участвуете и увлекаетесь фотографией — это прекрасно!», — сказал руководитель Редакции фотоинформации ТАСС Сергей Шахиджанян.

Решением жюри лучшими в номинациях конкурса стали: Дарья Могилёва («Центр внешкольной работы имени Героя Советского Союза Василия Петрова»), Варвара Барановская и Маргарита Осичанская из Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации», Виктор Ерохин — учащийся Тульского суворовского военного училища, а также Злата Игламова из Хабаровска, представляющая «Центр патриотического воспитания» (военно‑патриотический клуб «Данко»). Кроме того, были вручены и специальные призы от ВВПОД «Юнармия», Императорского Монетного Двора и Красногорского завода имени С.А. Зверева.

«Моя работа посвящена русской культуре, нашим танцам, нашим прекрасным девушкам. Мне нравятся живые эмоции, а не «сухая» съемка. В фотоконкурсе я принимала участие не один раз, но только в этом году жюри заметило мои фотографии и оценило их достойно», — поделилась участница фотоконкурса Дарья Могилёва.

Обладателем гран-при стала Николь Кондратьева, воспитанница Пансиона Минобороны России. На её работе запечатлен Ново‑Иерусалимский монастырь в городе Истра зимой, окутанный лучами утреннего солнца.

Главную награду фотоконкурса победительнице вручил начальник ЦДРА заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко. Он также поблагодарил всех участников состязания и пожелал юным фотографам творческих успехов.

Музыкальную часть мероприятия представили детские творческие коллективы.

Всероссийский фотоконкурс «Мир глазами детей» проводится уже в пятый раз. В нём участвуют фотографы в возрасте от 10 до 18 лет. Его ключевые цели — развитие творческих способностей и эстетического вкуса юных фотографов, популяризация любительской фотографии, а также раскрытие через фотоискусство интересных и привлекательных уголков нашей страны.