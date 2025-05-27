Более 480 тысяч человек посетили выставку «Красота Победы» в Музее Победы

«Взрослые посетители экспозиции могли окунуться в атмосферу советского времени, вспомнить свою молодость и увидеть знакомые предметы прошлого, а юные гости узнали о быте и нарядах своих бабушек и прабабушек. В музее на Поклонной горе реконструировали гостиную со столиками и этажерками, украшенными скатертями и кружевными салфетками, фарфором и легендарными мраморными слониками, обустроили жилую комнату с дамским рабочим уголком, где расположились столь необходимые для всех женщин предметы — утюги и швейные машинки, которыми пользовались в то время, различные швейные принадлежности и многое другое», — поделились в Музее Победы.

В создании выставочного проекта приняли участие Музей Победы, а также Музей Москвы и информационное агентство России ТАСС. Всего в выставку вошло свыше 200 уникальных экспонатов — многочисленные сумочки, шляпки, обувь, платья и накидки. Посетители увидели наряды, которые носили не только жены военачальников и известные актрисы, но и обычные труженицы. В витринах были показаны украшения и косметика того времени: флаконы духов, помады, пудра, а также различные мелочи, без которых нельзя представить себе повседневный женский быт: шкатулки, заколки, булавки, нитки, приспособления для рукоделия. Атмосферу тех лет передавала музыка XX века — в зале играл патефон поэта-фронтовика Алексея Фатьянова. Гости также могли ознакомиться с советскими журналами, в которых собраны выкройки и вечерние образы, а также с документальным фильмом 1956 года о модных тенденциях в мультимедийных тач-панелях.

Выставку дополнили живописные полотна выдающихся советских художников — Екатерины Зерновой, Василия Косенкова, Михаила Абакумова и Николая Хватова. Зрителям также показали уникальные архивные фотографии, предоставленные информационным агентством России ТАСС. На снимках запечатлены не только повседневные будни обычных тружениц, но и портреты женщин, чьи имена навсегда вписаны в историю российской и мировой культуры – Веры Марецкой, Любови Орловой, Майи Плисецкой, Галины Улановой и других. В числе авторов представленных работ мэтры советской фотожурналистики: Марк Редькин, Александр Становов, Леонид Великжанин, Александр Батанов, Сергей Иванов-Аллилуев, Валерий Генде-Роте.

Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва