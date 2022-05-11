Более 50 тыс. человек посетили мероприятия проекта «Ценим. Помним. Благодарим» в Серпухове

В городском округе Серпухов на острове Русский прошли праздничные мероприятия в рамках благотворительного проекта «Ценим. Помним. Благодарим». С 7 по 9 мая их посетили свыше 50 тыс. человек.

Проект был посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия стали Федерация бокса России и правительство Московской области.

«День Победы – это особенный праздник для каждого жителя России. Такой победы еще никогда не знала мировая история. И сегодня мы должны помнить о великом подвиге наших дедов и прадедов и свято чтить их память. Поэтому бережно хранить историю и передать память об этом будущим поколениям является нашим долгом», — отметила министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова.

Гостей праздника активно посещали игровые и интерактивные площадки палаточного городка и иммерсивный театр «Штаб Красной армии». Также в мероприятии принимали участие Великой Отечественной войны, члены ветеранских организаций и родственников военнослужащих, которые погибли при исполнении воинского долга.

Вечером 9 мая на острове Русский состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие такие звезды российской эстрады, как Диана Гурцкая, Анет Сай, Андрей Куряев и другие.

Праздник завершился салютом.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.