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Более 7000 детей подали заявки на участие в звёздном реалити «ФУТБОЛ-ШОУ»

editor
By editor
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футбол шоу
Фото © пресс-служба телеканала «Карусель»

В юбилейный год телеканал «Карусель» запустил праздничный сезон спортивного реалити «ФУТБОЛ-ШОУ» — весёлого и масштабного турнира на стыке спорта и развлечений. Всего за два месяца проект собрал рекордное количество заявок: более 7000 мальчиков и девочек из разных регионов России и Белоруссии захотели стать участниками любимого шоу.

География проекта впечатляет: в этом году заявки поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону, Красноярска, Новосибирска, Омска, Казани, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Иванова, Костромы, Пензы, Иркутска, Симферополя, Донецка — и ещё сотен других городов и посёлков. Юные участники прислали видеоанкеты, в которых рассказали о себе и продемонстрировали навыки владения мячом.

Из тысяч претендентов создатели проекта уже отобрали 300 кандидатов. А составы всех шести команд, которые поборются за Кубок «ФУТБОЛ-ШОУ», приуроченный к 15-летию телеканала «Карусель», станут известны в августе. Каждую команду будет готовить к турниру свой звёздный наставник. Под его руководством игрокам предстоит тренироваться, оттачивать технику, учиться командной работе и воспитывать в себе настоящий чемпионский дух.

«В этом году мы получили рекордное число заявок — конкурс на участие в звёздном реалити составил 240 человек на место. Тысячи мальчиков и девочек мечтают стать частью легендарного проекта и сразиться за Кубок «ФУТБОЛ-ШОУ». А оригинальный формат оказался интересен и детям, и их родителям, поэтому просмотр каждого выпуска становится по-настоящему семейным событием. Надеемся, что новый яркий сезон соберёт у экранов ещё больше зрителей, чем в прошлом году. Тем более, и наших участников, и болельщиков, и телеаудиторию ждёт много приятных сюрпризов!» — главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина. Она отметила, что первый сезон «ФУТБОЛ-ШОУ», вышедший на экраны осенью 2024 года, сразу стал хитом семейного эфира. Турнир посмотрели 8,6 миллиона зрителей, а финальный матч оказался одним из самых обсуждаемых событий сезона.

«ФУТБОЛ-ШОУ» — это собственный телеформат канала «Карусель». Турнир включает групповой этап, полуфиналы и финал. В каждом матче — два тайма по 10 минут. Интересно, что ход игры может неожиданно измениться: в любой момент наставник одной из команд, находящихся на поле, может нажать на кнопку испытаний — и тогда футбол прерывается, а игроки отправляются на площадку дополнительных весёлых состязаний. Победа в них приравнивается к голу. Турнир снимается по всем законам телетрансляций профессиональных соревнований: с комментаторами, видеоповторами и послематчевыми конференциями.

«ФУТБОЛ-ШОУ» — это больше, чем спорт. Это реалити, в котором закаляется характер и начинается настоящая дружба. Телезрители знакомятся с героями, сопереживают им и искренне поддерживают ребят до самого финала. А юные футболисты вдохновляют своих болельщиков идти к своей мечте и не сдаваться.

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