Более 9 тысяч человек отметили День защиты детей в Музее Победы

Музей Победы и его филиалы 1 июня посетили более 9,3 тысячи человек. Гостей ждала большая программа к Международному дню защиты детей: бесплатные экскурсии, мастер-классы, концерты и кинопоказ.

Ярким событием праздника стал гала-концерт «Во имя жизни». Более 1,5 тысячи юных артистов из творческих коллективов образовательных организаций Москвы и Большого сводного хора московских школьников исполнили песни о Родине, детстве, дружбе и вечных ценностях. Для гостей музея на Поклонной горе прозвучали композиции «Дружат дети всей Земли» Давида Львова-Компанейца, «Вместе весело шагать» Владимира Шаинского, «Родина моя» Давида Тухманова, «Майский вальс» Игоря Лученка и другие. Выступления хоровых коллективов сопровождали номера хореографических и инструментальных ансамблей.

Маленьких гостей также ждали творческие мастер-классы. Центр развития дополнительного образования «КОСМОС» провел занятие по лепке из воздушного пластилина и развивающую игру на быстрый счёт. На мастер-классе от регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация авиамодельного спорта России» по г. Москве дети смастерили парашют Леонардо. Также в кинотеатре «Поклонка» при музее состоялся показ китайского мультфильма «Легенда об Ориксе».

Специально к дате в Музее Победы прошли экскурсии в рамках проекта «Дети — детям». Это экскурсионные программы для подрастающего поколения, в ходе которых гидами выступили их сверстники — дети. Маленьких москвичей и гостей столицы познакомили с экспозициями «Путь к Победе», «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Юные экскурсоводы рассказали о вкладе в Победу не только фронтовиков, но и тружеников тыла, в том числе и детей.

Кроме того, посетители смогли увидеть новую выставку «Семейные реликвии», приуроченную ко Дню защиты детей. В нее вошли предметы ребенка войны, труженика тыла Николая Тимофеевича Тамбовцева. Будучи 11-летним ребенком, Николай в военные годы трудился в колхозе наравне со взрослыми, был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Праздничные мероприятия также состоялись в филиалах Музея Победы. Так, например, для гостей Музея «Г.О.Р.А.» прошел концерт «Пусть всегда будет солнце», а в Красногорском филиале Музея Победы можно было побывать на интерактивной музейной программе «Дети Победы» и мастер-классах.