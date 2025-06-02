VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваБолее 9 тысяч человек отметили День защиты детей в Музее Победы

Более 9 тысяч человек отметили День защиты детей в Музее Победы

editor
By editor
75
музей победы в день защиты детей
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Музей Победы и его филиалы 1 июня посетили более 9,3 тысячи человек. Гостей ждала большая программа к Международному дню защиты детей: бесплатные экскурсии, мастер-классы, концерты и кинопоказ.

Ярким событием праздника стал гала-концерт «Во имя жизни». Более 1,5 тысячи юных артистов из творческих коллективов образовательных организаций Москвы и Большого сводного хора московских школьников исполнили песни о Родине, детстве, дружбе и вечных ценностях. Для гостей музея на Поклонной горе прозвучали композиции «Дружат дети всей Земли» Давида Львова-Компанейца, «Вместе весело шагать» Владимира Шаинского, «Родина моя» Давида Тухманова, «Майский вальс» Игоря Лученка и другие. Выступления хоровых коллективов сопровождали номера хореографических и инструментальных ансамблей.

Маленьких гостей также ждали творческие мастер-классы. Центр развития дополнительного образования «КОСМОС» провел занятие по лепке из воздушного пластилина и развивающую игру на быстрый счёт. На мастер-классе от регионального отделения Общероссийской общественной организации «Федерация авиамодельного спорта России» по г. Москве дети смастерили парашют Леонардо. Также в кинотеатре «Поклонка» при музее состоялся показ китайского мультфильма «Легенда об Ориксе».

Специально к дате в Музее Победы прошли экскурсии в рамках проекта «Дети — детям». Это экскурсионные программы для подрастающего поколения, в ходе которых гидами выступили их сверстники — дети. Маленьких москвичей и гостей столицы познакомили с экспозициями «Путь к Победе», «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Юные экскурсоводы рассказали о вкладе в Победу не только фронтовиков, но и тружеников тыла, в том числе и детей.

Кроме того, посетители смогли увидеть новую выставку «Семейные реликвии», приуроченную ко Дню защиты детей. В нее вошли предметы ребенка войны, труженика тыла Николая Тимофеевича Тамбовцева. Будучи 11-летним ребенком, Николай в военные годы трудился в колхозе наравне со взрослыми, был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Праздничные мероприятия также состоялись в филиалах Музея Победы. Так, например, для гостей Музея «Г.О.Р.А.» прошел концерт «Пусть всегда будет солнце», а в Красногорском филиале Музея Победы можно было побывать на интерактивной музейной программе «Дети Победы» и мастер-классах.

Предыдущая статья
ТОП-8 российских ВУЗов в области фото, дизайна и брендинга
Следующая статья
В сети опубликовали финальный трейлер вкусной комедии «Маленький Шеф»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru